El alcalde confía en el que recurso contra la anulación del PGOU

Javier Márquez espera que prospere el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia de nulidad del PGOU de 2016. «Lo normal es que el TSJA no lo hubiera admitido a trámite, al entender que no había motivo de casación, ya que muchos PGOU se han anulado en Andalucía y fuera por no ajustarse a la normativa medioambiental europea», explicó el alcalde. El TSJA ha admitido el recurso porque incluye una «argumentación diferente», añadió.

Esta consiste en que es «un poco absurdo que la responsabilidad de que las administraciones autonómicas no cumplan con la normativa europea recaiga al final en los ayuntamientos» y sea «una patada en el trasero» de estos y de los ciudadanos. De ahí que la argumentación ante el TSJA haya sido que mientras se elabora un nuevo PGOU que incluya dicha normativa, se mantenga el actual, que los ayuntamientos han elaborado «de buena fe» y arreglo a la legislación vigente. Porque de lo contrario, se crea un problema mayor, aparte de que las medidas medioambientales del PGOU de 2016 son «más razonables» que las del PGOU anterior, de 1996.

El plan B si al final el Tribunal Supremo anula el PGOU de 2016 es que las firmas del Jaén Plaza promueva cambiar el de 1996, que puede llevar «cuatro o cinco meses».