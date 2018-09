El alcalde hace un buen balance de sus tres años de «estabilidad» política y económica Pleno municipal de ayer en el Ayuntamiento de Jaén. / IDEAL El PSOE contrarresta el «electoralismo» del Debate sobre la Ciudad con una batería de quejas vecinales en el turno de ruegos y preguntas, y JeC abandona el «mitin» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Sábado, 29 septiembre 2018, 01:10

El que esté libre de tentación electoral que tire la primera piedra. El alcalde de Jaén y candidato del PP en las elecciones municipales de aquí a ocho meses, Javier Márquez, defendió ayer sus casi tres años de regidor en un pleno ordinario que tres días antes trasmutó en realidad en extraordinario para anticipar el Debate sobre el Estado de la Ciudad, intentar recuperar la iniciativa política, destacar que pese a la situación económica y política (sin mayoría absoluta) la cosa no ha ido a peor y hacer anuncios como la construcción de la ansiada pista de atletismo de ocho calles o inversiones en el casco histórico.

Así, el regidor defendió la «normalización del Ayuntamiento» gracias a una «estabilidad» económica, política e institucional que permite que esta administración esté «respirando mejor», a pesar de su complicada situación financiera. La oposición, en cambio, planteó un panorama alejado de esta visión, Jaén en Común abandonó el pleno para no participar en este «circo» y «mitin», y el PSOE se reservó para lanzar una batería final en el turno de ruegos y preguntas sobre deficiencias y reivindicaciones vecinales para dibujar la «realidad» de la ciudad.

Además, la oposición afeó la «falta de respeto» al convocar este debate a última hora, ante lo que el regidor dijo que se convocó «con la misma antelación de los anteriores», no hay orden del día hasta que él lo firma y «nadie» le preguntó por él, de modo que habían «sobreentendido» que sería un pleno ordinario, cuando solo lo ha sido en el nombre y el cambio sorprendió incluso a los concejales del PP.

La portavoz del equipo de gobierno, Reyes Chamorro (PP), resaltó la mejoría de la situación municipal, con «tantas cosas» hechas, frente a lo que la concejala no adscrita Salud Anguita aludió a «tantas» quejas de los vecinos por el estado «lamentable» de la capital.

El también no adscrito Iván Martínez, afín al gobierno local, puso el foco en «mejoras a simple vista» que sería «injusto no valorar» y dijo que la «sensación de angustia constante ha cambiado» y se están impulsando proyectos, aunque echó en falta medidas para hacer «más eficiente» el Consistorio. Y Víctor Santiago, también no adscrito pero crítico con el gobierno local, lamentó que Jaén presenta «escasas oportunidades para futuro» para la mayoría de la población, que ve como sus «demandas son siempre casi las mismas» tras un mandato «casi perdido».

El portavoz de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo, criticó el «simulacro» de un debate convocado «unilateralmente» por el alcalde jugando con la institución, con sus trabajadores, con todos los grupos y con la gente de Jaén, a la que esto no le sirve para nada».

Y el portavoz del PSOE, Manuel Fernández, habló de debate «amargo» que ha sido «una oportunidad perdida», punto en el que también ha lamentado la «falta de respeto» en su convocatoria.

APA III y Conservatorio

Por otro lado, el PSOE logró introducir por vía de urgencia la aprobación del convenio para la permuta de terrenos que permite la puesta a disposición de la Consejería de Educación del solar del casco antiguo para construir el centro educativo y la aprobación de unas modificaciones en el terreno y un vial del Bulevar donde está prevista la ejecución del Conservatorio.