Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alcalá es pionera en la lucha contra la depresión. IDEAL
Depresión

Alcalá la Real lidera la lucha con un proyecto pionero e integrador

El municipio cuenta con una de las tasas más altas de España por lo que trabaja en una iniciativa desde 2021 que incluye a profesionales, pero también a los vecinos

Manuela Millán

Manuela Millán

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:05

Comenta

Plantando cara a la realidad con la implicación de todos. Hace años que se decidió acabar con el tabú y ponerle nombre tras décadas en ... las que la salud mental era la gran olvidada y sinónimo de estigma. En el municipio jienense de Alcalá la Real donde los datos provocan vértigo, pues según una de las últimas actualizaciones la media de suicidios en España es de 13 casos por cada 100 000 habitantes, mientras que en Alcalá esa cifra llega a subir hasta 25 casos, dejar de ostentar el título de ser uno de los territorios del país con la tasa más elevada solo pueden combatirse con valentía y con acciones que impliquen a todos los actores: administraciones, profesionales y ciudadanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en la A-44 a la altura de Campillo de Arenas
  2. 2

    Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses
  3. 3 Moreno le recuerda al Gobierno que Andalucía «aprueba cada año los presupuestos»
  4. 4 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  5. 5 Arranca una campaña de vigilancia del patinete eléctrico por Andújar
  6. 6 El cartel del octavo centenario describe la esencia de la fe mariana y popular
  7. 7 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  8. 8 El PSOE apela al espíritu de consenso de la transición
  9. 9 Granada participa en Buenos Aires en una jornada con referentes del sector turístico de 8 países
  10. 10 Cuando las limitaciones se tornan en inmensas capacidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alcalá la Real lidera la lucha con un proyecto pionero e integrador

Alcalá la Real lidera la lucha con un proyecto pionero e integrador