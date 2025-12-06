Alcalá la Real lidera la lucha con un proyecto pionero e integrador

Plantando cara a la realidad con la implicación de todos. Hace años que se decidió acabar con el tabú y ponerle nombre tras décadas en ... las que la salud mental era la gran olvidada y sinónimo de estigma. En el municipio jienense de Alcalá la Real donde los datos provocan vértigo, pues según una de las últimas actualizaciones la media de suicidios en España es de 13 casos por cada 100 000 habitantes, mientras que en Alcalá esa cifra llega a subir hasta 25 casos, dejar de ostentar el título de ser uno de los territorios del país con la tasa más elevada solo pueden combatirse con valentía y con acciones que impliquen a todos los actores: administraciones, profesionales y ciudadanía.

Esto es lo que se planteó en el año 2021 en el municipio a través de la 'Alianza Europea contra la Depresión' (EAAD), proyecto financiado por la Comisión Europea, y que nació con el objetivo de afrontar la depresión mediante un programa de intervención en diferentes grupos sociales: población, profesionales de la salud y otros ámbitos, y centros sociales.

Acciones

Las tasa de suicidio algunos años han triplicado la media nacional en Alcalá la Real por lo que se mira al municipio para impulsar uno de los proyectos pioneros para luchar contra la depresión, rompiendo el silencio y el estigma.

Para ello, en estos años se ha implicado la atención primaria y servicios de salud mental, reforzando la detección temprana; se han puesto en marcha campañas de sensibilización ciudadana, con materiales divulgativos en comercios, centros de salud, asociaciones y colegios; formación de colectivos clave (Policía Local, profesionales de farmacia, sacerdotes, personal de Servicios Sociales, etc), creación de un Grupo Motor, que reúne a profesionales sanitarios, trabajadores sociales, asociaciones como GAMA, Salud Mental, y representantes municipales para coordinar acciones y dar seguimiento a la evolución del programa. El propio alcalde, Marino Aguilera, explicó hace unas semanas en un encuentro organizado por el Ministerio de Sanidad, que la implicación de la sociedad civil «ha sido determinante para el éxito del proyecto», destacando la labor de la asociación GAMA y la organización de jornadas y encuentros que han llenado aforos.

Siguientes pasos

Asimismo, anunció que los próximos pasos incluyen reforzar la atención psicológica municipal y ampliar el trabajo a los centros educativos del municipio. Con este proyecto, Alcalá la Real se ha convertido en referente nacional en la lucha contra el suicidio, demostrando que la implicación conjunta de instituciones, profesionales y ciudadanía es clave.