14 albergues para temporeros y 557 plazas en la provincia para la aceituna El Foro Provincial para la Atención de Personas de Origen Migrante propone a los ayuntamientos que la apertura se produzca entre el 17 y 21 de noviembre

Ascensión Cubillo Jaén Martes, 21 de octubre 2025, 13:22

La campaña de recogida de la aceituna se aproxima y el dispositivo de atención a los temporeros que lleguen a la provincia, coordinado por la Junta de Andalucía, trabaja para dar respuesta a sus necesidades. La provincia contará para ello con 14 albergues y 557 plazas. La propuesta del Foro Provincial para la Atención de Personas de Origen Migrante a los ayuntamientos es que la apertura de sus albergues se produzca entre los días 17 y 21 de noviembre, como especificó este martes el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, en la reunión celebrada en el Museo Íbero.

Para este dispositivo, la Junta de Andalucía aporta una financiación total de 450.000 euros que se destinan, entre otras cosas, a los albergues de temporeros, donde las personas de origen migrante obtienen alojamiento, manutención, servicio de higiene personal y desplazamientos. «Una atención integral para garantizar las mejores condiciones durante su estancia», subrayó Estrella, quien destacó «la colaboración activa con los ayuntamientos para mantener el sistema que impulsan para la atención de estas personas». Dentro de esa financiación de 450.000 euros, la Junta financia los planes locales de inmigración y los planes de refuerzo de los servicios sociales comunitarios.

«El Gobierno andaluz pone los recursos de siete delegaciones territoriales de las Consejerías en la provincia para aportar recursos a este dispositivo», explicó. Recursos que pasan por una campaña de comunicación para trasladar a las personas de origen migrante que puedan estar planteándose llegar hasta la provincia cuál es la situación real del mercado laboral de cara a la recolección de aceituna, campaña que se realiza en los lugares habituales de procedencia de los temporeros.

Mediación

Por otro lado, la Junta colabora con los programas de mediación y atención temprana, un punto en el que el delegado del Gobierno precisó que ya se ha acogido a personas de origen migrante que ya han llegado hasta la provincia en busca de tajo «actuando así de forma preventiva» en lo referente a asesoramiento e información.

Además de garantizar el dispositivo y la atención sociosanitaria necesaria para las personas que vengan a la provincia jienense para la campaña de aceituna 2025/2026, el Gobierno andaluz también impulsa un sistema de gestión de empleo agrario que permite, mediante una inscripción voluntaria, que los interesados puedan tener acceso a todas las ofertas laborales vinculadas al campo.

Por otro lado, el Gobierno andaluz ofrece la información previa necesaria para la configuración del dispositivo desde el área de Agricultura «para poder recomendar, en función de las condiciones climatológicas, cuáles son las fechas idóneas para que cada ayuntamiento aperture su albergue», trasladó el delegado del Gobierno, quien también resaltó la «importante colaboración» en materia educativa, de cara a aquellos trabajadores que lleguen hasta la provincia con hijos menores de edad. Así, la Junta activa un programa de prevención de absentismo escolar y planes específicos de acompañamiento lingüístico y escolar.

Asimismo, el servicio de atención a las víctimas, en materia de Justicia, «está dispuesto para atender a los temporeros en caso de que se produzca cualquier incidencia».

Ampliar Intervención de Jesús Estrella. Ideal El dispositivo atendió a más de 5.000 personas en la campaña pasada En la campaña 2024/2025, el dispositivo atendió a más de 5.000 personas y facilitó más de 12.300 estancias en los albergues. De ahí que Jesús Estrella insistiera en que «funciona y funciona bien». «Afrontamos ahora una nueva campaña de recolección de aceituna que será media, con una estimación de unas 475.000 toneladas, en la que Jaén va a producir el 44% del total de aceite de toda Andalucía y que va a generar 3,8 millones de jornales, lo que nos hace prever una afluencia de personas que necesitan de un dispositivo que permita atenderles como merecen», manifestó.