Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita de Julio Millán y Ángeles Díaz de la Torre al Centro Municipal Acogida a Temporeros. IDEAL

El albergue para temporeros de Jaén capital, el único abierto en la provincia

El Ayuntamiento reclama que solo haya 60 plazas disponibles, mientras que la Junta activará su red el 17 de noviembre

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:16

Comenta

Solo 60 de las 500 plazas para temporeros que hay repartidas por toda la provincia se encuentran por ahora a disposición de las personas que ... lo necesiten, y todas pertenecen a la instalaciones de Jaén capital. «El único operativo de la red andaluza habilitada por la Junta y que lleva en solitario el peso del dispositivo», aseveró el alcalde de Jaén, Julio Millán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fiesta rave reúne a más mil personas en Campillo de Arenas
  2. 2 El pueblo de Granada con 70 vecinos y cuatro millones de abejas
  3. 3

    Eduardo, un capítulo pendiente de cerrar
  4. 4 «Soy de los que defienden que la malafollá es un arte»
  5. 5 El Club de la Constitución ratifica a su nueva junta de gobierno con Martín-Recuerda al frente
  6. 6 La tradición a las ánimas benditas que se extiende por varios pueblos de Granada
  7. 7 «Mi padre no pudo recuperar a su hermano, pero yo sigo»: homenaje a las víctimas del franquismo
  8. 8 El colectivo Ameco pide el fin de la suciedad del Camino Viejo
  9. 9 El XVIII Seminario de Estudios Flamencos se dedica a García Lorca
  10. 10 Diputación utilizará la sede de Somuvisa para la Recaudación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El albergue para temporeros de Jaén capital, el único abierto en la provincia

El albergue para temporeros de Jaén capital, el único abierto en la provincia