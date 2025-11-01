El albergue para temporeros de Jaén capital, el único abierto en la provincia

Solo 60 de las 500 plazas para temporeros que hay repartidas por toda la provincia se encuentran por ahora a disposición de las personas que ... lo necesiten, y todas pertenecen a la instalaciones de Jaén capital. «El único operativo de la red andaluza habilitada por la Junta y que lleva en solitario el peso del dispositivo», aseveró el alcalde de Jaén, Julio Millán.

El primer edil visitó este sábado el Centro Municipal de Acogida a la Persona Temporera, que funciona atendiendo a los migrantes que acuden a la campaña oleícola ya nada más acabar la pasada feria de San Lucas. Estuvo acompañado por la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre

Millán quiso poner en valor el trabajo del equipo humano que lleva la gestión del centro. «El Ayuntamiento, con sus propios medios, está atendiendo a los temporeros con 60 plazas que ya tiene la capital, de acuerdo con el personal que puede hacerse cargo de ellos y a la espera de activar la próxima semana las 170 plazas conforme tenga los recursos humanos y económicos necesarios», aseveró.

El alcalde criticó que la Junta haya determinado que su red de albergues se activase el 17 de noviembre. «Necesitamos una respuesta mayor, no puede valer con los 45 días que se financian al 50% por la Junta cuando asumimos casi el doble a nuestra costa, y eso se demuestra con que somos los únicos que damos respuesta ahora mismo en la provincia a la situación de los temporeros».

Millán solicitó que la previsión de recursos de la campaña «se adelante cuanto antes y se programe ya la de 2026 para que se dé una respuesta adecuada como reclaman las propias ONG, a las que yo pido en este momento ayuda y solidaridad para reclamar junto al Ayuntamiento de Jaén estos recursos».

Por su parte, la edil detalló que «las únicas camas disponibles en toda la red de 500 plazas habilitada por la Junta en toda la provincia son las de la capital». «Una única administración sostiene ahora el peso de un dispositivo que es autonómico, no debería haber equidistancia a la hora de exigir a quienes son responsables de que se active la red provincial cuanto antes».

Díaz de la Torre manifestó que en la capital el dispositivo que financia la Junta al 50% con el Ayuntamiento solo tiene ayuda autonómica para 45 días. «Si estamos funcionando desde finales de octubre y lo haremos hasta el 16 de enero, las cuentas no salen, son 90 días en total, el doble, que pagan todas y todos los jienenses cuando el dispositivo es de la comunidad autónoma», expresó.