El albañil herido El derecho a la salud laboral sigue siendo una asignatura pendiente, porque invertir en mejores condiciones de seguridad en el trabajo es detraer parte de los beneficios que el capital quiere acumular ANA MORENO SORIANO Domingo, 30 septiembre 2018, 13:58

Hace años, dediqué una mañana a recorrer la pintura de Goya en el Museo del Prado; no era mucho tiempo para apreciar la obra del genio aragonés, pero sí para tomar nota de la transición del color intenso y brillante de la primera época a los trazos inquietantes de su pintura negra y, en medio de esa trayectoria, me detuve en un cuadro de la serie de tapices pintados en la década de los ochenta del siglo XVIII: se trata del albañil herido que presenta, en primer plano, a un obrero de rostro apagado y con un brazo inerte, transportado por dos compañeros que expresan en sus rostros preocupación y pesar; en segundo plano, hay un andamio que indica el origen de la desgracia y, al fondo, un trozo de cielo azul amenazado por nubes.

El albañil herido es uno de los muchos trabajadores que hicieron de Madrid una ciudad más moderna y hermosa en tiempos de Carlos III; no sabemos si el accidente se produjo construyendo la Puerta de Alcalá, el Paseo del Prado o cualquier otro edificio de los de entonces, pero suponemos por el cuadro que estaba trabajando en una obra, quizás en uno de los monumentos que seguimos admirando después de siglos, en los que han dejado su tiempo, su esfuerzo e incluso su vida, muchos obreros cuyo nombre no ha pasado a los libros de Historia. Por eso, Bertolt Brecht intenta hacer justicia con todos ellos en uno de sus poemas más conocidos y se pregunta si fueron los reyes o los emperadores los que arrastraron los bloques de piedra para construir Tebas, la de las Siete Puertas, para reconstruir Babilonia o para erigir los arcos de triunfo en la antigua Roma; se pregunta también si en aquellas ciudades majestuosas –Bizancio, Lima…– había casas en las que vivieran los constructores de los palacios e incluso se pregunta a dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la Muralla China.

Sabemos la respuesta: muchas personas arrastraron piedras, tomaron medidas, mezclaron agua y arena, levantaron tabiques de ladrillos, encofraron, embaldosaron, pulieron el mármol y pusieron su sello de profesionalidad y su buen hacer en obras que el paso del tiempo hace incluso más notables; pero su trabajo, como los cimientos del edificio, es invisible y solo se merece el reconocimiento de quienes nos preguntamos, con Bertolt Brecht, si la Historia es como aparece en los libros y nos respondemos que no, que es una obra colectiva, aunque quienes la escriben hayan borrado el nombre de muchos de sus artífices… Esos artífices son los hombres y mujeres que siguen trabajando en el campo y en la ciudad, en la tierra, en fábricas y laboratorios, en la construcción de edificios y de carreteras; son quienes sufren las inclemencias del tiempo, se incorporan al lugar de trabajo después de dos horas de camino, soportan jornadas agotadoras por sueldos que no les dan para llegar a fin de mes. Todas esas personas crean riqueza, reciben mucho menos de lo que dan porque ése es el abc de la explotación inherente al capitalismo y dos de ellas mueren cada día por desempeñar su trabajo, sin las suficientes garantías de seguridad o sometidas a una presión muchas veces insoportable; ésa es la cifra de la siniestralidad laboral en nuestro país solo en víctimas mortales, una realidad terrible a la que están expuestos los trabajadores y trabajadoras y que se incrementa en los últimos años, a medida que se impone la precariedad en las relaciones laborales.

Y así, después de muchos años de lucha del Movimiento Obrero, el derecho a la salud laboral sigue siendo una asignatura pendiente, porque invertir en mejores condiciones de seguridad en el trabajo es detraer parte de los beneficios que el capital quiere acumular. Por eso hoy, como hace dos siglos y medio, nos llega el mensaje de crítica social que deja Goya en este cuadro. La imagen, tan presente en mi vida a lo largo de los años –incluso, con temor– me sirve para reivindicar a las personas que han levantado con sus manos las obras que nos dan cobijo y nos producen admiración. Pero, sobre todo, para exigir que no haya más accidentes laborales ni más obreros para los que el lugar de trabajo resulta una trampa mortal. Porque el albañil herido debe ser solo un recuerdo en el cuadro de Goya y no el reflejo trágico de lo que sigue ocurriendo.