Ambiente en la Alameda. Ideal
Feria San Lucas

La Alameda se mueve al son de los ritmos urbanos

Juacko, Lia Kali, Ptzeta y Marlena ofrecen un concierto «rompedor» en el marco de la programación de la Feria de San Lucas

Ideal

Jaén

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:37

Comenta

El auditorio de la Alameda vibró este sábado con una propuesta musical innovadora y llena de energía que reunió sobre el escenario a Juacko, Lia Kali, Ptzeta y Marlena, cuatro nombres destacados del panorama musical actual.

El público respondió con entusiasmo a este concierto enmarcado dentro de la programación que el Patronato Municipal de Cultura ha organizado para la Feria de San Lucas y promovido por OSM Oleosónica Music.

Durante más de tres horas, los asistentes disfrutaron de un espectáculo que combinó ritmos urbanos, pop contemporáneo y la fuerza del directo, en un ambiente festivo que transformó el auditorio en un punto de encuentro para los amantes de la música moderna.

Juacko hizo bailar al público con su potente sesión de dj, mientras que Lia Kali y Ptzeta desplegaron todo su carisma y talento sobre el escenario. El dúo Marlena, por su parte, aportó su toque pop con un repertorio cargado de emoción y frescura.

«La cita destacó por su diversidad artística y la conexión entre los artistas y el público, consolidando la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer propuestas culturales actuales y de calidad dentro de la Feria de San Lucas», traslada el Consistorio en una nota.

Esta noche la Alameda acogerá el concierto de Mago de Oz, Megara y Reino de Hades.

