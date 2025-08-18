Los agricultores de Jaén recibirán más de 40 millones para modernizar maquinaria La Junta de Andalucía ha aprobado 818 resoluciones, mientras que 478 jóvenes jienenses han solicitado ayudas para proyectos

En busca de la rentabilidad. La Junta de Andalucía ha aprobado de forma definitiva 818 expedientes en Jaén en la convocatoria de ayudas para la adquisición de nueva maquinaria. Esta cifra supone que los agricultores de la provincia recibirán en torno a 43,7 millones de euros de los aproximadamente 175 que destina el gobierno autonómico a esta subvención.

Por provincias, en Almería se han aprobado 339 expedientes que suponen 13,7 millones de euros en ayudas; en Cádiz se han concedido 354 resoluciones por valor de 14,6 millones; y en Córdoba, los expedientes ascienden a 690 y el montante económico a 31,7 millones de euros. Granada, por su parte, concentra 612 resoluciones por 29,1 millones de euros; Huelva, 238 expedientes y 11,1 millones; Málaga, 164 expedientes y 7,2 millones; y Sevilla, 636 resoluciones y 24 millones.

Por otro lado, la Junta incluye un presupuesto de 130 millones de euros contemplado para subvenciones que respaldan a agricultores y ganaderos de hasta 40 años decididos a poner en marcha sus proyectos empresariales en el territorio andaluz. En total, han solicitado estas subvenciones más de 2.900 jóvenes de todas las provincias andaluzas, de los que 478 casos corresponden a Jaén.

En el caso de Almería, la Consejería de Agricultura ha recibido 516 solicitudes; en Cádiz, los interesados ascienden a 214; en Córdoba, a 407; en Granada, a 457; en Huelva, a 272; en Málaga, a 130; y en Sevilla, a 436. El Gobierno andaluz está ultimando la revisión de las peticiones presentadas y estima que en el mes de septiembre podría publicarse el listado provisional de beneficiarios.

El objetivo de estas dos líneas de ayudas, que en total ascienden a más de 300 millones de euros, es impulsar la modernización y el relevo generacional en la agricultura y la ganadería, según apuntó el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

«Redundarán en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones e impulsarán el atractivo del sector para los jóvenes», expresó Fernández Pacheco. «Contar con nuevos profesionales es vital para que esta tierra, líder en producción de alimentos sostenibles y de calidad, continúe generando riqueza y oportunidades en las zonas rurales y contribuyendo a la soberanía alimentaria no sólo de España, sino de la Unión Europea», recalcó.

La incorporación de nuevas tecnologías permite aumenta la rentabilidad de las explotaciones al aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir costes; y la llegada de nuevas generaciones de profesionales, cada vez más especializados, conlleva también nuevas oportunidades para el sector andaluz.

Ramón Fernández-Pacheco apuntó que «la producción agroalimentaria es uno de los pilares que sustentan la economía de Andalucía y que esta actividad, además, cumple también un importante papel social en gran parte del territorio de la región al contribuir a la fijación de la población a las zonas rurales, donde se ubican mayoritariamente estas empresas».