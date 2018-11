El agresor de la médica asegura no recordar nada de lo sucedido Ha pedido perdón públicamente; un informe forense apunta a que en el momento de darle el puñetazo no estaba en su capacidad mental MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Viernes, 30 noviembre 2018, 01:56

«No es el paciente cabreado que agrede al médico, es un enfermo». Así se expresó ayer la defensa del hombre acusado de agredir en la madrugada del martes a una médica de urgencias que se encontraba de guardia a las dos de la mañana en el centro de salud Virgen de Linarejos en Linares. Según el relato de la acusación particular, el agresor de 24 años, sin mediar palabra, le propinó un puñetazo en la cara, tirándola al suelo y provocándole varias lesiones.

Aunque no tiene una enfermedad psicológica diagnosticada «se encontraba en el hospital porque no estaba bien». En el informe del forense, solicitado por la propia Fiscalía, se le declara inimputable. Según fuentes de la defensa del joven sufría una «alteración psicomotriz que le impedía discernir lo que está bien o mal. No estaba en su capacidad mental y no recuerda nada de ese momento. Llegó con una crisis nerviosa. Las capacidades las tenía gravemente mermadas», añade.

No se ha podido determinar según el informe que estuviera bajo el efecto de ninguna sustancia. Se desconoce el porqué se encontraba alterado, admite la defensa.

Además, racalca, «en ningún momento en el informe se hace referencia a que le agredió por ser mujer». No obstante, de la acusación paticular en declaración pública aludiendo a las declaraciones realizadas por el agresor ante el Juez se desprende que este afirmó que lo hizo por ser mujer.

El joven, de nacionalidad paquistaní, dijo en el momento de los hechos que por su religión él no permitía que le atendiera una mujer «ni que le tocara», según la médica agredida. Esta «salió (de su consulta) al oír los gritos de un varón, al asomarse vio a sus compañeros atendiendo a un señor tumbado en el suelo de la sala de espera, con su cara tapándose el rostro mientras hablaba en árabe, el cual iba acompañado de otro varón». Lo ayudaron a sentarse en una silla y al preguntarle qué le pasaba, sin decirle nada, le pegó un puñetazo en la cara.

Según la defensa, el joven sí que dijo que su religión no le permitía que le atendiera una mujer pero desde ese momento «no recuerda nada que sucedió», debido al estado de enajenación en que se encontraba. Está «muy arrepentido y no se acuerda». De hecho, su propia abogada, que es una mujer y «no se ha negado en ningún momento a que le defienda», pidió ayer perdón públicamente en su nombre. La defensa también critica que para la documentación médica le atendieran los propios compañeros de la víctima.

El hombre, en situación irregular en España, continúa en libertad. No se le ha puesto ninguna orden de alejamiento de la víctima. La doctora agredida se encuentra de baja laboral debido «no solo a las lesiones físicas causadas si no las secuelas psicológicas». El juicio se celebrará en las próximas semanas.