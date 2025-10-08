Más agentes en la calle: así será el dispositivo de seguridad de la Feria de Jaén La Policía Local alcanzará los 1.200 servicios, mientras se incrementa la presencia de la Policía Nacional

Jesús Jiménez Jaén Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:23

Máximo despliegue para garantizar la seguridad en la Feria de San Lucas 2025. El salón de plenos del Ayuntamiento de Jaén ha acogido este miércoles la reunión de la Junta Local de Seguridad presidida por el alcalde, Julio Millán, en la que han participado responsables de instituciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o sanitarios, y donde se han abordado las medidas de seguridad para las fiestas.

En concreto, el dispositivo contará con un refuerzo del cuerpo de Policía Local hasta alcanzar más de 1.200 servicios, con toda la plantilla de agentes a disposición durante los diez días de Feria. Además, el Ayuntamiento reforzará el servicio de Bomberos con dos retenes ubicados en el propio recinto ferial, a los que prestará apoyo un «grupo numeroso» de voluntarios de Protección Civil, ubicados en la Caseta Municipal, donde se centralizará todo el dispositivo.

La plantilla de Policía Nacional que velará por la seguridad también ha aumentado y alcanzará los 750 servicios. Así lo ha aseverado Manuel Fernández, subdelegado del Gobierno en Jaén, quien ha manifestado que «se trata de una feria larga que conlleva un esfuerzo importante, por lo que se ha articulado un plan con el fin de garantizar el orden público y proteger a todas las personas».

En el dispositivo participarán Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), y del Grupo Operativo de Respuesta de Jaén y Linares (GOR) y Unidades Antidron, que reforzarán el operativo diseñado por la Comisaría para tener más presencia en el recinto ferial y en el resto del casco urbano. En los días de más afluencia se contará con refuerzos procedentes de Granada y Málaga.

Guardia Civil

La Guardia Civil también ha programado un dispositivo especial en el que se realizarán unos 250 servicios. Tomarán parte agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), para ejercer una función disuasoria, y también habrá controles de la Agrupación de Tráfico. Además, las patrullas del Instituto Armado incrementarán su presencia en las zonas residenciales cercanas a Jaén que pertenecen a la demarcación territorial de la Comandancia.

«La colaboración ciudadana resulta fundamental estos días en los que nos visitará gente de toda la provincia, quienes vendrán a pasárselo bien en la feria», ha aseverado Fernández.

En la reunión también ha participado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Jesús Estrella, quien ha detallado que la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía estará integrada en el operativo de la Policía Nacional con patrullas uniformadas, participando en el control de venta de alcohol en establecimientos públicos, así como en la autorización y tramitación de los festejos taurinos.

El delegado ha explicado que se van a reforzar los servicios de emergencias «al objeto de tener la capacidad necesaria para ofrecer una pronta respuesta ante cualquier incidente». Para ello se está impulsando un plan específico que «centralice todas las incidencias y coordine todos los operativos implicados a la hora de intervenir en caso de cualquier incidente». Igualmente, se refuerza la colaboración con el Ayuntamiento jienense a través del centro de transmisiones, que garantiza las comunicaciones durante esta feria.

La Junta colabora con el Ayuntamiento a través de la participación del 061 en el dispositivo sanitario articulado desde el ente local. Además, Estrella ha mostrado la disposición «de todos los servicios de Urgencias, tanto del Hospital Universitario de Jaén como del Distrito Sanitario en caso de que suceda cualquier emergencia».

Por último, el alcalde ha pedido a los vecinos y visitantes de fuera que respeten la normativa, evitando el botellón, y que además se haga uso de los aparcamientos públicos, que serán zonas seguras para evitar incidentes. «Atendiendo a todos estos criterios vamos a tener una feria más segura y en la que todos y todas podamos a disfrutar», ha concluido.

La Magna, ejemplo de «éxito» Julio Millán ha querido agradecer el trabajo de los profesionales involucrados «en conseguir que la Feria sea un lugar seguro y de disfrute para la ciudadanía». Ha recordado que se trata de un despliegue que ya viene coordinado en ediciones anteriores y que este año «viene precedido por un plan de éxito que ha dado unos resultados excelentes en el marco del Rosario Magno», cita en la que se esperaban 40.000 personas. El primer edil ha agradecido en su intervención uno a uno el esfuerzo de todos los servicios y áreas que «han ayudado a conseguir que la celebración de este evento multitudinario haya sido un éxito desde el punto de vista organizativo y de la seguridad» y ha invitado «a seguir esa senda de cara al nuevo dispositivo».