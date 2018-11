Aforados y otros chollos LA CARRERA Hoy no hablo de conseguir un 'casoplón' por cantar coplas populistas, ni de obtener subvenciones por la cara, sino de los aforados JOSÉ ÁNGEL MARÍN Martes, 20 noviembre 2018, 14:55

Unos hablan de reducir el número de aforados, otros de limitarlo a delitos cometidos por los políticos en el ejercicio del cargo; yo hablo de suprimir el aforamiento desde el parlamento al ayuntamiento. Lo digo ahora que la Constitución cumple 40 años y que la democracia española ya no es mocita. El aforamiento tuvo lógica en su día, pero hoy ha dejado de ser garantía para convertirse en chollo, en blindaje para políticos nefastos. Por ello llega el momento de eliminarlo.

El aforamiento ya no es un contrapeso, sino un agravio. Simboliza el ensimismamiento de la casta -vieja y nueva- y de ahí el derrumbe de una figura discriminatoria y estrambótica. Para llegar a esta conclusión quizá no haya que convocar un referéndum que convenza a la clase política de que a la gente corriente ofenden los privilegios enmascarados.

Hoy no hablo de conseguir un 'casoplón' por cantar coplas populistas, ni de obtener subvenciones por la cara, sino de los aforados. Creo que los políticos no son especiales y como cualquier hijo de vecino deben estar sometidos a los tribunales ordinarios. Sin embargo, el aforamiento les está sirviendo para escaquear responsabilidades. Toda generalización es injusta, incluso ésta, pero son tantos los ejemplos y tan groseros los arrimados al poder que hacen uso torticero de su posición, que no cabe otra salida que acabar con los aforamientos.

No tiene que venir el Consejo de Estado a decirnos tras sesudas deliberaciones que los aforamientos no equivalen a impunidad; hasta ahí llegamos. Lo que sí tendría que explicar el Consejo de Estado es por qué son precisamente los delitos que se comenten en el ejercicio del cargo los que deben ser excluidos del conocimiento de los tribunales ordinarios. ¿Qué diferencia hay hoy entre un juez natural, el ordinario, y un tribunal superior? Pues, sí, un detallito sin importancia que no sé si nos contarán, es decir, que la clase política incide en la conformación de los tribunales superiores y ahí está el 'quid' de la cuestión. Por eso los políticos están tan interesados en permanecer aforados.

Los aforamientos hay que suprimirlos porque son contrarios al principio de igualdad. Proteger con armaduras de otro tiempo a políticos calavera creo que no es buen negocio para el sistema democrático. No sé si resultará demasiado imaginativo decir que la gente sensata, la que curra (o lo intenta) y calla, está hasta el moño de dirigentes envilecidos que han convertido en un muladar el arte de la política, hartos de aquellos que con solo ambición personal y mirada de jabalí hace tiempo que conducen la vida política española hacia una deriva desastrosa. Esos, no obstante, que tarde o temprano entrarán en barrena quieren aferrarse a privilegios rancios como el aforamiento, no sea que en un futuro próximo se vean sentados en un banquillo donde no alcanzan sus influencias. Suprimiendo aforados quizá cabestros y maquiavelos recobren la compostura.