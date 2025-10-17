Adjudicado un contrato para el estudio de un acceso peatonal desde Valdeastillas a la capital

Manuela Millán Viernes, 17 de octubre 2025, 19:04 Comenta Compartir

Estudio para mejorar el acceso a Jaén desde Valdeastillas. El delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Miguel Contreras, ha mantenido una reunión con representantes de la asociación de vecinos de Valdeastillas para comunicarles la adjudicación del contrato para iniciar un estudio para posibilitar el acceso peatonal desde este barrio de la capital hasta el núcleo urbano de la capital.

Contreras ha recordado que este colectivo vecinal ha venido reivindicando a los distintos gobiernos andaluces una solución a esta problemática que existe desde que se construyó el nuevo acceso desde la carretera de Córdoba a la ciudad. «Los vecinos de esta zona tienen que realizar un recorrido en el que la seguridad vial no está garantizada; por lo que hemos adjudicado ya este contrato al objeto de estudiar las distintas alternativas que se pueden plantear para posibilitar ese acceso peatonal», explica el delegado.

La empresa adjudicataria va a estudiar la situación de este barrio y qué acceso se le puede dar hasta la ciudad de Jaén, atravesando «ese importante nudo de comunicaciones que existe con la capital en la zona de La Imora». En los próximos días, como ha detallado Miguel Contreras a los representantes vecinales, «se va a comenzar este estudio, para lo que la empresa contactará tanto con los vecinos como con el Ayuntamiento de Jaén para valorar las alternativas».

Una vez que dicho estudio esté terminado, se valorará la viabilidad de acometer la solución planteada, que deberá hacerse «de forma consensuada y colaborativa con el Ayuntamiento de la capital».