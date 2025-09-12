Adjudicada a la empresa Geocaminos S.L. las obras para la adecuación de Los Cañones

Manuela Millán Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Un pasito más. El Ayuntamiento de Jaén ha adjudicado a la empresa Geocaminos S.L. las obras para la adecuación del paraje de Los Cañones de Riofrío en las que se plantea la recuperación de senderos, la instalación de puentes colgantes y la dotación de una zona de aparcamientos para unas 150 plazas en el entorno del Puente de la Sierra. En concreto, la oferta presentada por la empresa que ejecutará las obras asciende a 1.381.000 euros.

La adjudicación de este proyecto, que estará listo para primavera de 2026 en aras a la mejora propuesta por la empresa para reducir en un mes su ejecución, ha sido el punto más destacado del Consejo de Administración de la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios, Epassa, celebrado en la mañana de hoy. El presidente del Consejo de Administración, Francisco Lechuga, ha valorado que se continúe «en fecha y de manera decidida para acometer una obra históricamente demandada por los vecinos de Jaén y que, por fin, va a ser una realidad«.

«Estamos en condiciones de asegurar que estas obras comenzarán en los próximos meses, una vez que ya se ha adjudicado el contrato; cuando se formalice y se adopten los medios necesarios para comenzar los trabajos que den inicio podremos ver unas obras que nos permitirán decir la visita a esta zona natural de Jaén cambiarán radicalmente a mejor en la próxima primavera y verano», ha explicado.

Aparcamiento

Junto a este avance, Lechuga ha valorado el hecho de que los trámites que propone Epassa para continuar con «la determinación de este equipo de Gobierno para aumentar la dotación de plazas de aparcamientos públicos en la ciudad han recibido el aval de todos los consejeros de todos los partidos políticos con representación en el pleno».

En este sentido, se ha dado en el Consejo de Administración el primer paso para elevar al pleno municipal la gestión directa de 62 plazas de aparcamientos junto al colegio Muñoz Garnica, así como un solar municipal también en la calle Doctor Azpitarte, junto a la Iglesia de San Pedro Pascual, que permitirá también poner en carga más de 30 plazas de aparcamiento nuevas hasta conseguir ese reto de aumentar las plazas de parquin en la ciudad en hasta mil más.