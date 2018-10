Adiós con una sonrisa Alegría en la última jornada en el recinto ferial de La Vestida ayer a la hora de las comidas / POVEDA Los caseteros indican que o cambian las cosas para el próximo año o muchos se plantearán abandonar el ferial por la escasa rentabilidad. Gran domingo de cierre de una feria que las autoridades califican de «exitosa y tranquila» J. E. POVEDA JAÉN Lunes, 22 octubre 2018, 01:17

Un espectáculo de fuegos artificiales puso ayer el colofón a una feria de San Lucas maratoniana, que arrancó en un ya lejano día del Pilar y que ha discurrido durante nada menos que diez días. El ciclo festivo tuvo un brillante colofón con un domingo espléndido, con el ferial y las casetas a reventar al reclamo del buen tiempo y de la jornada de precios reducidos en las atracciones mecánicas, reclamo importante a estas alturas para las familias con niños. El alcalde habló ayer de una feria exitosa en la participación y tranquila en lo que se refiere a temas de seguridad, mientras que los caseteros, los únicos que ayer torcían algo la sonrisa, insisten en que las cuentas no les salen a la mayoría y reclaman un cambio de modelo.

Pese a que el pronóstico meteorológico era incierto, desde primera hora miles de familias salieron para aprovechar el Día del Niño en el ferial. Conforme el sol apretaba la jornada de despedida se vino arriba, y La Vestida vivió una de sus mejores tardes. Era difícil encontrar mesa a la hora de comer -algo que este año ha pasado un par de días, no más- y la tarde fue de lleno a reventar en los cacharricos y las casetas de baile.

Se apagan las casetas

Para cofradías y casetas de colectivos a las seis de la tarde, sin embargo, la feria estaba echada. «Hay gente ya desmontando a esta hora», decía Alberto Palomo, presidente de la asociación de caseteros. Las sensaciones en el colectivo son contradictorias: malas tardes, buenas noches. Con este ritmo tan flojo a la hora de las comidas, la feria no es negocio para buena parte de los profesionales de la hostería que trabajan en La Vestida. «Este año ha estado aún más flojo que el pasado, ya que esperábamos remontar un poco el segundo fin de semana y no se ha conseguido porque las tardes no arrancan con la situación actual de dos ferias, una en el centro y otra en el ferial. El comentario en muchos caseteros es que o cambia el modelo o a la hora de pagar las tasas el año que viene muchos se van a plantear si merece la pena bajar o no. Lo que se está perdiendo es la feria tradicional de Jaén, la de las cofradías y las asociaciones locales. Una feria que se apaga y que tiene además una fuerte vertiente social, pues sirve para financiar a colectivos locales que hacen actividades durante todo el año, y a los que esta feria les debe mucho, pues ellos fueron con su apuesta de muchos años los que la levantaron y la hicieron grande», aseguraba ayer Palomo.

Sobre los caseteros se hace recaer además el peso de la feria, pues las actividades culturales y lúdicas programadas desde el Ayuntamiento como alternativa son escasas y con poca entidad para una capital de provincia.

«Gran participación»

El alcalde de Jaén aseguró ayer que «hemos disfrutado estos días de muchas actividades de feria, que han contado con una gran participación y se han desarrollado con total normalidad. Ni siquiera los días de lluvia han impedido que los jienenses hayamos podido disfrutar de la feria grande de Jaén» y ha destacó «la alta participación en todos los eventos y actividades organizadas».

El regidor tuvo un recuerdo especial por «el fatídico fallecimiento de la joven Marina Montes, que ha llenado de dolor estos días. Todos hemos tenido un lugar en nuestro corazón para acompañar a los familiares y amigos. Aunque indicó que se trató de un suceso fuera del contexto de la feria.

Javier Márquez destacó «el excepcional trabajo realizado por Policía Local, Bomberos, Protección Civil, CNP, y servicios sanitarios, que desde el inicio de la Feria han velado por la seguridad de todos los que hemos disfrutado de estos días. Ha sido la Feria más tranquila y segura de los últimos años». Al respecto, el concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, Juan Carlos Ruiz, afirmo que «afortunadamente no hemos tenido incidencias importantes por lo que podemos decir que ha sido una Feria con el bullicio habitual pero segura».

El PSOE, por su parte, reprochó a través de un comunicado al alcalde «el exceso de triunfalismo y la ausencia total de autocrítica» en su valoración de la Feria de San Lucas. La concejala socialista María del Mar Shaw preguntó a Javier Márquez si la feria a la que se refiere es el mismo San Lucas que han vivido los caseteros, con quejas por la falta de transparencia en el procedimiento de adjudicación de las casetas, por el precio de las mismas y la nula promoción del ferial que ha decaído en número de visitantes y por tanto de negocio.

«No puede ser que no se haya enterado de esto, puesto que se lo han hecho saber por tierra, mar y aire, con pancartas en el recinto ferial y hasta anuncios en prensa. Es evidente que esta queja, que no es normal en una feria, no puede responderse con un mensaje positivo que denota que no se asumen responsabilidades», dijo la concejala.

Shaw también preguntó a Márquez por la escasa programación específica, apenas un puñado de actividades que se han mezclado con las del propio festival de Otoño, y lamentó la suspensión de eventos como el concierto de 'Lola nos quiere', pregoneros. «No ha habido políticas de juventud para paliar los efectos del botellón», lamentó.