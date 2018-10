Adelante Andalucía busca sacudir la «calma chicha del cortijo del PSOE» Integrantes de la candidatura jienense de Adelante Andalucía, ayer en la 'plaza de pato' de Jaén. / LIÉBANA La confluencia de IU y Podemos pone como condición para pactar con los socialistas que haya inversiones y futuro para Jaén y el conjunto andaluz JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 26 octubre 2018, 01:06

Adelante Andalucía se presentó ayer como la «única opción» frente a las «políticas punkis de no futuro del PSOE», en referencia al conocido lema 'No future' de este movimiento de protesta; y también como «la barrera infranqueable para que no pasen las derechas», en alusión al PP y Ciudadanos. Así lo dijo su cabeza de lista, José Luis Cano, exconcejal de IU y ahora en Podemos, en su vuelta a la arena política tras más de siete años en los cuarteles de invierno, durante el primer acto de precampaña jienense de la confluencia de Podemos e IU, de cara a las autonómicas del día 2 de diciembre, celebrado en la plaza de Santa Luisa de Marillac o 'del pato'.

Cano, político experimentado que como dijo nunca ha dejado del todo la política, dirigió sus alambicados dardos contra el PSOE, aunque más que nada para que no vuelva a pactar con Ciudadanos, no rechazando reeditar en Andalucía los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, poniendo como condición, como «piedra de toque», sobre la mesa, que haya inversiones y posibilidades de futuro para Jaén y para el resto de la comunidad autónoma.

En este sentido, la número dos, 'Mamen' Barranco (IU), abogó por frenar el paro y la despoblación con inversiones públicas y más infraestructuras y por sacar a la mujer del sector servicios en el que se la ha «encapsulado». Y ambos confiaron en repetir esta confluencia en las municipales de mayo del año que viene.

Recetario

Cano habló de «sacudir» a la provincia con nuevas propuestas «ilusionantes» encaminadas a afrontar los problemas endémicos de Jaén y de sus gentes. «No estamos dispuestos a seguir con las medicinas caducadas que nos ha estado dando el PSOE durante 40 años, hacen falta nuevas recetas», dijo antes de subrayar que su formación «netamente andaluza» y la única que «tiene a Jaén y a sus gentes en la cabeza».

«Susana Díaz y Francisco Reyes no tienen proyecto para Andalucía, no les duele, ni les brillan los ojos, porque solo piensan en sus proyectos personales, en sus sillones», prosiguió. Dijo que la realidad de la provincia de Jaén es el reflejo de 40 años de «política fallida» del PSOE andaluz, que en los últimos tres años y medio «ha preferido la derecha».

Cano remarcó que Adelante Andalucía va a ser «la única novedad» y que Jaén necesita ser «sacudida, cimbreada» para acabar con la «calma chicha» de 40 años de «cortijo» del PSOE y en la que socialistas y populares se han movido «muy cómodos».

«Esta provincia no está dispuesta a dejarse enterrar ni pudrir», agregó, y que «Jaén se merece un gobierno mejor», que son las propuestas de esta confluencia. «Sabemos cómo hacerlo y tenemos gente preparada», dijo por si alguien lo cuestiona. Y una nueva forma de hacer política que se va a centrar tanto en la creación de empleo, en la atracción de inversiones y en el firme respaldo a la mujer. Propuestas, que según José Luis Cano, van a «ilusionar» a la ciudadanía en general y a los jóvenes en particular.