Acusan al alcalde de «esconder los datos» sobre la cesión de la recaudación

Oposición frontal a la cesión de la recaudación. El portavoz del PP del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, pregunta al alcalde, Julio Millán, «qué esconde al ocultar datos de la cesión del servicio de recaudación a la Diputación». De esta forma, asegura que el regidor «se ha negado a entregarlo a la oposición y a los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, toda la información». Con representantes precisamente de los sindicatos se han reunido los concejales del PP este jueves para analizar la situación.

En el encuentro «se ha resaltado el excelente trabajo que desarrolla la plantilla del servicio, traducido en unos elevados porcentajes de recaudación tributaria», en palabras de los 'populares'. Por esta causa, el portavoz rechaza «una cesión por la que el Ayuntamiento de Jaén pagará más de cinco millones de euros en concepto de premio de cobranza sin recibir a cambio ninguna contraprestación efectiva».

«Tanto es así que la decisión del regidor socialista no cuenta con el aval de la Tesorería municipal», aseguran. De hecho, el área ha realizado un informe negativo. A juicio de González, esto evidencia que la cesión «obedece a un criterio político derivado de un actitud servil del alcalde al presidente de la Diputación, Paco Reyes». «Julio Millán paga al presidente de la Diputación con el dinero del conjunto de los ciudadanos. No se trata de un regalo, es algo peor: es un acto de vasallaje que deja al Ayuntamiento de Jaén sin su principal herramienta financiera», denuncia.

Datos

Agustín González aclara que así lo demuestra, para su formación, la constitución de una reciente aplicación presupuestaria que refleja el pago de 5.016.288,01 euros a la Diputación para la financiación de los convenios de la delegación de facultades de materia de gestión tributaria y del cobro de las multas de tráfico. De esta manera Julio Millán «entrega la autonomía financiera del Ayuntamiento a Francisco Reyes y facilita que el dirigente provincial utilice este dinero de manera discrecional».

«Se trata de un hecho grave del que nos escatiman información. La hemos pedido y la respuesta es que se nos dará en el pleno en el que se debatirá su aprobación», denuncia el portavoz, quien lamenta «el engaño a los jienenses perpetrado por el PSOE con la connivencia de Jaén Merece Más».

Por último, el portavoz del PP insta a Jaén Merece Más a que «demuestre que su compás de espera hasta que reciba los informes externos que ha solicitado no es un mero pariré». En concreto, Agustín González propone a la segunda fuerza del equipo de Gobierno que «no se convierta en cómplice del mayor expolio político de la historia reciente del Ayuntamiento de la capital». «Únicamente le pido que se haga una pregunta y que actúe en consecuencia: Si el Ayuntamiento pierde autonomía financiera, los trabajadores pierden estabilidad laboral y los vecinos pierden millones de euros, ¿quién gana con esta operación?», sentencia.