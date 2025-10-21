El acusado de violar a su hija de 10 años lo niega y ella se desdice El Ministerio Fiscal mantiene su acusación y la petición de 34 años de cárcel

El acusado de violar a su hija cuando tenía 10 años ha negado los cargos ante el tribunal que le ha juzgado en la Audiencia de Jaén. Por su parte, la menor, que ahora tiene 18 años, se ha desdicho para decir ahora que todo fue «mentira» y que denunció «presionada» por su madre y una tercera persona. A pesar de ello, el Ministerio Fiscal ha mantenido su acusación y la petición de 34 años de cárcel para el acusado.

El fiscal se ha basado para ello en el testimonio de la pericial de las psicólogas de Márgenes y Vínculos que han declarado que entra dentro de lo normal que una víctima de violencia sexual pueda llegar a desdecirse y a negar lo ocurrido. Se trata del conocido como síndrome de acomodación al abuso, que empieza por el secreto de la víctima y en el que ésta termina retractándose de todo.

En este sentido, las psicólogas han indicado que tras las entrevistas realizadas con la menor nada más interponer la denuncia, ésta cumplía 13 de los 19 criterios marcados, por lo que el grado de credibilidad fue máximo. Asimismo, han mantenido que si la niña hubiera estado mediatizada o mintiera, lo hubieran detectado.

El acusado ha declarado que hasta que se separó, la relación con la niña fue «muy buena», pero que a raíz de solicitar el divorcio y de tener una nueva pareja fue cuando empezaron los problemas. «Soy incapaz de hacer eso. Me están acusando injustamente, quieren hundirme a toda costa», ha dicho ante el tribunal.

Ha añadido que a la niña «la manipularon» y por eso se presentó la denuncia contra él. Ha responsabilizado a su exmujer y a una excuñada de ésta de haber manipulado a la menor para que mintiera. También ha rechazado que los mensajes en redes sociales realizados desde su perfil así como las conversaciones con su hija en las que se hablaba de violación fuesen escritos por él.

Por su parte, la hija ha respaldado a su padre ante el tribunal. Ha dicho que todo fue mentira y que dijo lo que dijo «presionada» por su madre y por la excuñada de ésta. «No he recibido tocamientos, ni me han violado», ha dicho la joven ante el tribunal que ya en octubre de 2024 registró un escrito pidiendo la retirada de la denuncia.

«Llevaba años viviendo una mentira y no quería vivirla más», ha dicho la joven, al tiempo que ha mostrado su deseo de «poder dar un abrazo» al acusado, algo que no puede hacer porque hay en vigor una orden de alejamiento. Además, ha negado haber escrito o mantener conversaciones con su padre a través de redes sociales.

Fue una supuesta conversación entre padre e hija localizada en la tablet de la niña lo que llevó a la madre a denunciar los hechos. La madre, con quien ahora no tiene relación, ha llegado incluso a admitir en su declaración ante el tribunal que ella sabía que pasaban «cosas feas» entre su marido y su hija, pero que no denunció hasta que su excuñada le enseñó la conversación en la tablet.

Penas

El Ministerio Público acusa al padre de dos delitos de agresión sexual y otro delito continuado de abusos sexuales por los que les reclama 34 años de prisión. Además, solicita que se le impongan 24 años de libertad vigilada y otros 24 años de prohibición de comunicarse o acercarse a su hija.

También pide que se inhabilite durante 15 años para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que indemnice a su hija en 30.000 euros en concepto de daños morales sufridos.

Desde la defensa, se ha abogado por la libre absolución máxime cuando la joven ha declarado que fue una denuncia falsa y que contó lo que contó por verse presionada.

Hechos

Los hechos por los que le acusa Fiscalía se remontan a marzo de 2017 cuando, tal y como señala el escrito de calificación provisional recogido por Europa Press, el acusado, con la excusa de explicarle la reproducción acabó violando a su hija de 10 años. A los dos años se volvería a repetir otra violación.

Entre una y otra agresión sexual, la niña, que ya es mayor de edad, relató que su padre «aprovechaba cualquier ocasión para realizarle tocamientos» de índole sexual, con la advertencia de que «no contará nada a nadie o que le pegaría y no volvería más a ver más a su madre».

El juicio ya ha quedado visto para sentencia.