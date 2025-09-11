Acuerdo para que la procesión Magna deslumbre más el 4 de octubre La Fundación Caja Rural de Jaén suma su apoyo y firma un acuerdo con la Diócesis

No queda ni un mes para que las calles de la ciudad de Jaén vivan un acontecimiento extraordinario con la celebración de la procesión Magna Magnun Rosarium Spei: Rosario de Esperanza del Santo Reino. El 4 de octubre tendrá lugar un evento al que la Fundación Caja Rural de Jaén ha sumado su apoyo para ser parte de la organización, enmarcada en los actos organizados por la Diócesis de Jaén con motivo del Jubileo de la Esperanza 2025.

Así, el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, y el provicario general de la Diócesis de Jaén, José Antonio Sánchez, han rubricado el acuerdo entre ambas instituciones para colaborar en el desarrollo de un evento que «ofrecerá la oportunidad de que muchas imágenes de gran devoción en la provincia puedan estar aquí en Jaén y dar a conocer nuestras costumbres y tradiciones, que es parte de la esencia de la Fundación querer transmitir lo que somos en Jaén», ha remarcado García-Lomas.

Este acontecimiento reunirá a una veintena de imágenes procedentes de distintos municipios de la provincia de Jaén, que representarán los misterios del Santo Rosario. La procesión recorrerá las principales calles del centro histórico de la ciudad de Jaén: Virgen de la Capilla, Plaza de la Constitución, Bernabé Soriano y Plaza de San Francisco, hasta llegar a la Plaza de Santa María, donde se celebrarán los actos centrales, como el rezo comunitario del Rosario y la ambientación musical.

José Antonio Ruiz ha señalado que la Fundación Caja Rural de Jaén «fue una de las primeras entidades a la que se llamó y, desde el primer momento, manifestó su deseo de implicarse y colaborar con este proyecto, que va a escribir una hermosa página de la historia de Jaén».

La salida oficial de la procesión se producirá por la tarde, aunque habrá una gran actividad el día de antes. Las imágenes marcharán acompañadas por bandas de música, mientras que la carrera oficial arrancará en la calle Virgen de la Capilla, en una jornada que será histórica y llenará la capital jienense de devoción.