Acuerdo para la llegada del gimnasio «más moderno de Jaén» a La Loma

Novedades en el futuro del centro comercial La Loma de la capital. Hace justo un año que se anunció que el grupo Onix Capital Partners ( ... una firma de inversión con capital principalmente sudamericano) compraba a Klépierre el centro comercial La Loma de Jaén, conocido durante décadas como el 'Pryca', para convertirlo en un espacio diferente al conocido hasta ahora, más aún tras la llegada del Jaén Plaza a la capital, a escasos metros de distancia, que ha arrasado con la mayor parte de firmas en este espacio.

Desde entonces, apenas ha trascendido información sobre este mítico centro comercial, hasta ahora. Según el grupo empresarial, se ha firmado, en los últimos días, un importante acuerdo para la llegada de un gimnasio. «Va a ser el gimnasio más moderno y grande de la ciudad», aseguran a este periódico. Sería la primera confirmación para instalarse en este espacio, además de añadir que uno de los grandes objetivos es que Carrefour se mantenga. Por lo demás, aún toca esperar para conocer cómo será el complejo y la nueva vida que tendrá; si mantendrá los cines y cuándo comenzará la transformación.

¿Qué más se sabe?

Hace unos meses, la firma Onix Capital Partners trasladó a IDEAL que el objetivo que persiguen es «aprovechar las posibilidades que ofrecen los metros cuadrados y replantearlo». Es por ello que esperan cambiar la configuración de los locales con la idea de «incluir operadores que sean únicos en una zona más amplia para que la futura Loma sea impactante».

Por ello, la prioridad es «realizar importantes cambios físicos para crear un centro al que los jienenses quieran ir», lo que pasaría también por ofrecer servicios diferenciadores de lo que ya hay en la capital. «Buscamos activos inmobiliarios con buena exposición a la economía real y la compra de La Loma encaja 100% en nuestro plan de armar un portfolio de centros comerciales de conveniencia», resumían hace unos meses, aunque sin adelantar plazos.

Eso sí, añadían que «hay una relación fluida con el equipo de Gobierno Ayuntamiento de la ciudad». «Entendemos que el nuevo centro comercial, después de nuestra intervención, será un destino para Jaén y sus alrededores. Estamos en conversaciones con varios operadores de grandes superficies y sabemos que lo vamos a poder llenar pronto», subrayan desde la firma.