Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acceso principal al Centro Comercial La Loma, en la capital jienense, en una imagen de archivo. IDEAL
Anuncios

Acuerdo para la llegada del gimnasio «más moderno de Jaén» a La Loma

La firma Onix Capital Partners, que lo adquirió hace un año, confirma que será una de las incorporaciones que lleguen al centro comercial

Manuela Millán

Manuela Millán

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:30

Novedades en el futuro del centro comercial La Loma de la capital. Hace justo un año que se anunció que el grupo Onix Capital Partners ( ... una firma de inversión con capital principalmente sudamericano) compraba a Klépierre el centro comercial La Loma de Jaén, conocido durante décadas como el 'Pryca', para convertirlo en un espacio diferente al conocido hasta ahora, más aún tras la llegada del Jaén Plaza a la capital, a escasos metros de distancia, que ha arrasado con la mayor parte de firmas en este espacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El casting imposible para alquilar piso en Granada
  2. 2

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  3. 3 Muere un vecino de Alcalá la Real en un incendio de una fábrica de aceite en Granada
  4. 4 «José Ramón era un tío serio y prudente; un luchador, lo que ha pasado es una desgracia muy grande»
  5. 5 Controlado el incendio en Albanchez de Mágina
  6. 6 La UJA escala al tercer puesto a nivel regional del ranking de Shanghái
  7. 7 Cinco heridos en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Cazorla
  8. 8

    El Juventud de Torremolinos impone su jerarquía
  9. 9 Compromiso del PSOE para celebrar en septiembre otra reunión en Hacienda «ante la situación económica de Jaén»
  10. 10

    «Ha sido un éxito retomar los talleres para enseñar español a inmigrantes con el Instituto Cervantes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Acuerdo para la llegada del gimnasio «más moderno de Jaén» a La Loma

Acuerdo para la llegada del gimnasio «más moderno de Jaén» a La Loma