Acuerdo Jaén-China para impulsar proyectos de turismo, cultura, gastronomía y empresarial

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha suscrito un acuerdo de cooperación con el alcalde de la ciudad china de Zhengzhou, Zhang Jianqiu, con el objetivo de «abrir nuevas vías de colaboración entre ambos territorios e impulsar proyectos conjuntos». Así lo explica Colomo, quien subraya que de esta forma «abrimos un espacio de cooperación que nos va a permitir impulsar iniciativas en los ámbitos turístico, cultural, gastronómico y, por supuesto, empresarial, lo que posibilitará generar más oportunidades y más riqueza en nuestros territorios».

Según explica el organismo provincial en una nota de prensa, este pacto se ha cerrado durante la participación de la responsable de la Diputación de Jaén y también del alcalde de Jaén, Julio Millán, en el foro internacional 'Global Mayors Dialogue' sobre turismo que se celebra en Zhengzhou durante estos días. En este encuentro, la Diputación ha estado presente junto con «líderes institucionales de distintos países, que se han desplazado a esta ciudad china de más de 13 millones de habitantes que es un referente en innovación, tecnología y desarrollo urbano», según aclara África Colomo.

Durante el transcurso de este evento, se ha puesto de manifiesto que «muchos de los países participantes compartimos una visión común y conjunta al entender que la cultura, el patrimonio y la identidad deben de ser líneas de actuación fundamentales, al entender que son una oportunidad de crecimiento y de cooperación en todo el territorio y en todo el mundo», incide la diputada de Cultura y Deportes.

La firma de este acuerdo de entendimiento entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Zhengzhou refuerza, como concluye Colomo, «el compromiso de la Diputación de Jaén con la internacionalización, la promoción del patrimonio y la creación de alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo sostenible de nuestra provincia».