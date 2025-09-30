Acuerdo para arreglar las filtraciones en las viviendas de El Valle

Manuela Millán Martes, 30 de septiembre 2025, 19:16 Comenta Compartir

Un logro, acompañado de una moción en defensa del arreglo de las filtraciones de las viviendas del Paseo Virgen del Rocío en el Polígono del Valle. El pasado lunes se produjo la esperada reunión entre vecinos de El Valle y la Delegación de Fomento, encabezada por el delegado Miguel Contreras, en la que se informó de que «se van a llevar a cabo las reparaciones necesarias para acabar con las filtraciones que sufren desde que se impulsaran las obras en el Paseo Virgen del Rocío (20210), empezando por los bloques 1 y 2 de Virgen de la Fuensanta».

La fecha de inició será a partir del día 20 de octubre. «Se van a introducir los bajantes de lluvia directamente; la impermeabilización de los bloques; la instalación de una tubería a lo largo del césped para recoger el agua de lluvia y riego, y sustitución de los drenajes de gravas por una pequeña acera pegando a los bloques», trasladan los vecinos. Del mismo modo, se hace necesario «instalar imbornales en zonas del paseo donde el agua rompe con mayor fuerza en los bloques por motivo de la pendiente».

Para los vecinos, la Delegación «ha reconocido la existencia de fallos en la ejecución de obra». Sobre este asunto se ha centrado la moción del PSOE (con varios vecinos presentes) en el pleno de este martes, en la que el edil Javier Padorno ha señalado que «estarán vigilantes». La moción ha tenido el respaldo de todos los grupos; PSOE, JM+, Vox y PP.

En el caso de la moción de Jaén Merece Más, también vecinal, se ha centrado en una petición que lleva años esperando a que la Junta aborde el asunto, la descatalogación de las viviendas de Las Protegidas, 600, que en 2006 quedaron incluidas en el Catálogo del Patrimonio Andaluz. El PP, hace siete años, prometieron que se produciría esa descatalogación, sin que haya habido novedades desde entonces.

En el debate, el PP ha recordado que fue el PSOE quien tomó esta decisión, y «tampoco en la anterior etapa de Julio Millán como alcance no hizo nada». Así, están de acuerdo en impulsar una acción de rehabilitación en esta zona. En el caso del PSOE, la edil de Urbanismo, África Colomo, ha dejado uno de los momentos más curiosos del pleno, cuando ha compartido un vídeo de su móvil en el que el presidente andaluz, Juanma Moreno, se comprometió a impulsar esta descatalogación, en 2023.

«Ahora el PP trae una enmienda en la que señala que la Junta no tiene nada que ver. Este ejemplo es a lo que se dedica el PP, a engañar una y otra vez a los vecinos», lamentó Colomo. La moción ha conseguido el sí de JM+, Vox, PSOE y el PP ha votado por puntos. Ha sido aprobada.

Ciudad Literaria y limpieza

La tercera moción del pleno ha sido presentada por el PP bajo el título 'Jaén Ciudad Literaria'. La ha presentado el portavoz, Agustín González, tras una exposición de la importancia de la literatura y la poesía en la capital, ha pedido que «no se deje morir el proyecto que presentó el PP», pocos días antes de dejar el Gobierno local, aunque ya consciente de que dejaría de ser alcalde. En el caso de Vox, aunque valora la «tradición», considera que «hay otras intervenciones que son más urgentes».

Sin embargo, María Espejo, primera teniente de alcalde, ha reivindicado que «es un proyecto de Jaén Merece Más». «El Barrio de las Letras tiene financiación privada, tiene los logos y está avanzando y será una realidad el próximo año. Lo sabría si preguntaran», ha subrayado. La moción ha tenido unanimidad con el sí de PP, Vox, JM+ y PSOE.

La moción de Vox se ha centrado en 'Por una ciudad limpia, cuidada y habitable'. El portavoz, Manuel Ureña, ha pedido que se mejoren y controlen los servicios de limpieza, también los servicios de Policía Local y promover campañas de concienciación. En el debate, todos los grupos han mirado al resto para responsabilizarse de la situación de la ciudad. Finalmente, la moción ha sido aprobada por unanimidad.