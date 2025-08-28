Actuación de emergencia para la limpieza de los cauces de los ríos desde Puente de la Sierra

Manuela Millán Jueves, 28 de agosto 2025, 18:43 Comenta Compartir

Ahora sí, comienza la limpieza de los cauces de los Puentes. El Ayuntamiento de Jaén impulsa las labores de limpieza de los cauces de Los Puentes, un trabajo que se desarrolla desde el área de Economía del Consistorio mediante unas obras de emergencia que permitirá despejar los puntos más críticos de los cauces de los ríos de forma preventiva de cara a la temporada de lluvias. Una acción que llega tras una reunión con los vecinos previa, el pasado 1 de agosto, en la que se observó el mal estado de algunos de estos cauces y que podía suponer un peligro en caso de lluvia. A partir de ahí, se ha realizado una labor de coordinación y colaboración de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En esta ocasión, como en la anterior, el alcalde de Jaén, Julio Millán, visitaron los trabajos que desarrolla una empresa especializada y que contemplan una intervención «para atender puntos negros» desde el Puente de la Sierra aguas abajo, para continuar con el resto de Puentes. Millán también estuvo acompañado por el tercer y cuarto tenientes de alcalde, Francisco Lechuga y Luis García Millán, y la concejala de Participación Ciudadana y Seguridad, María del Carmen Angulo. Junto a ellos, han estado los representantes vecinales de estas zonas residenciales que se van a atender con estas labores.

Millán explica que se trata de unos trabajos de emergencia de la mano también de otros complementarios por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Diputación, que intervendrán en el Puente de la Sierra y Puente Nuevo así como en uno de los puentes junto al Portazgo, respectivamente. «Es una labor coordinada, atendiendo puntos negros», insistió el regidor.

Por su parte, el representante de la Unidad de Gestión Vecinal, José Sánchez, mostró su satisfacción porque «la coordinación y el entendimiento con el Ayuntamiento en la mesa de Los Puentes haya permitido esta obra». «Es una alegría el paso que se ha dado en la limpieza y mantenimiento de los ríos por parte del Ayuntamiento. Este trabajo es una consecuencia de la última visita que hicimos con el alcalde hace unas semanas y las reuniones de la mesa de protocolo con el compromiso es que se vaya haciendo limpieza en zonas puntuales cada año para evitar el daño a las personas», explica. En un principio, según trasladan los vecinos la previsión es limpiar, «si llegan los fondos y el tiempo lo permite», hasta Puente Nuevo. «Se pretenden dividir todos los ríos en dos partes, para ir alternando cada año», detallan.

Trabajo eficiente

Por su parte, el concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, señala que la emergencia del contrato permite intervenir en estas semanas en las que los cauces garantizan un trabajo más eficiente. Junto a él, Luis García Millán considera «un importante paso la implicación del Ayuntamiento, que demuestra su efectividad y el trabajo de atención a los vecinos en un asunto tan importante como la seguridad de estas zonas, en la que estamos comprometidos».

Por otro lado, los vecinos de la zona de Los Puentes resolvieron las dudas y conocieron los detalles de este proyecto junto a los representantes municipales y los técnicos del Ayuntamiento y la empresa que lo ejecuta.

A la espera de respuesta para el colector y avances en la regularización Una vez más, el alcalde ha insistido en la importancia de que la Junta de Andalucía impulse la obra de construcción del colector de la Vega a lo largo de 30 kilómetros de recorrido junto al cauce fluvial. «El colector evitaría vertidos de agua sucia al cauce, mejoraría el estado de los ríos y prevendría el exceso de maleza y suciedad, por eso es importante para estas zonas que se ejecute cuanto antes», recuerda. Una opinión que comparte el representante de la Unidad de Gestión Vecinal, José Sánchez, quien considera que esta obra de la Junta sumaría un equipamiento más que ayude a mantener en las mejores condiciones posibles el cauce y dotar además de una solución ambiental y de valor turístico a esta zona de los ríos tan emblemática y concurrida de la ciudad. Legalización Al mismo tiempo, esta obra es clave para que se pueda avanzar en la regularización de estas áreas residenciales. «Seguimos pendientes de respuestas por parte de la Junta de Andalucía. El proyecto, según la información que se nos ha trasaldado, está en Sevilla, pendiente de saber si se tramita su aprobación», aclara Sánchez. Es por ello que, el próximo mes volverán a solicitar una reunión con la delegada de Agricultura, Soledad Aranda, para conocer al detalle el estado en el que se encuentra el proyecto. Los vecinos esperan la aprobación de este proyecto para impulsar los planes de regularización de cada uno de Los Puentes, pero, antes, quieren garantías. La Junta, por su parte, defiende los pasos dados, mientras que el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado en estos meses que «la Junta no tiene intención de llegar a una solución con el proceso de regularización». Mientras, los vecinos siguen a la espera. Por último, si no hay cambios, se espera que se convoque una nueva reunión de la Mesa de Protocolo el próximo mes de septiembre. En está mesa están presentados lo vecinos, pero también todas las administraciones para seguir dando pasos en la regularización de estas viviendas que llevan décadas a la espera.