Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Variedad de utensilios de caza. A. C.

«Es una actividad reglada y legal. Matamos cuando podemos cazar»

El relevo generacional es otra de las preocupaciones que comparte este sector con la agricultura y la ganadería

Ascensión Cubillo

Jaén

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:14

El balance del sector cinegético en la provincia es muy bueno porque «no hay un descenso importante en el número de licencias de caza». Así ... lo aseguró el delegado provincial de Jaén de la Federación Andaluza de Caza, Juan Antonio Herrera, en declaraciones a IDEAL durante la jornada inaugural de Ibercaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La puesta en valor de las murallas árabes de Andújar estará lista a finales de este año
  2. 2 Estabilizado el incendio forestal en Andújar
  3. 3 Fallece un motorista en una colisión múltiple en la A-44 en Jaén
  4. 4

    Ibercaza defiende el papel del sector como herramienta clave en la sostenibilidad ambiental
  5. 5 Abren los locales juvenil de ensayo en Andújar
  6. 6 Salvan a 20 mujeres que eran explotadas sexualmente en Jaén y Córdoba
  7. 7 Fallece un motorista en una colisión múltiple en la A-44 en Jaén
  8. 8 El colectivo del Alzheimer invoca a un trato igualitario para la enfermedad
  9. 9 Implicado en un accidente, abandona su coche en mitad de la A-44 en Jaén y se esconde en la maleza
  10. 10 El área municipal de Medio Ambiente analiza los riesgos del arbolado de Andújar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Es una actividad reglada y legal. Matamos cuando podemos cazar»

«Es una actividad reglada y legal. Matamos cuando podemos cazar»