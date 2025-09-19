El balance del sector cinegético en la provincia es muy bueno porque «no hay un descenso importante en el número de licencias de caza». Así ... lo aseguró el delegado provincial de Jaén de la Federación Andaluza de Caza, Juan Antonio Herrera, en declaraciones a IDEAL durante la jornada inaugural de Ibercaza.

Si bien los jóvenes dejan sus pueblos para irse a estudiar a las universidades de Jaén o Granada, entre otras, cuando llega el fin de semana hay quienes regresan a ellos a «reencontrarse con su cultura y sus tradiciones», también en el ámbito de la caza, de ahí que Herrera hablara de los nietos que van a cazar con sus abuelos o con sus amigos.

En Jaén son cada vez más los aficionados a la caza, según Herrera, un paraíso interior que atrae últimamente a mucho potencial extranjero. «En Andalucía somos la potencia social de la caza, por tanto, qué mejor sitio que Jaén para celebrar una feria de este calado», explicó, a la vez que resaltó el impacto económico y social que tiene la actividad cinegética.

«Es una actividad reglada y legal. Matamos cuando podemos cazar y en los periodos en los que podemos hacerlo», reivindicó en relación al sentimiento de rechazo que genera la caza en una parte de la ciudadanía.

Naturaleza

En esta misma línea se expresó Josep Escandell, presidente de la Real Federación Española de Caza: «El cazador es un enamorado de la naturaleza y un gestor del hábitat». También puso sobre la mesa una preocupación compartida con el sector primario: el relevo generacional. «Necesitamos que esta actividad sea sostenible al cabo del tiempo para poder seguir desarrollando una función que hacemos en bien de todos como es la conservación de hábitats, la integración en el territorio, la lucha contra los daños a la agricultura o contra la sobreabundancia de jabalíes y conejos», explicó.

La Real Federación Española de Caza es la organización más representativa de los cazadores en el país. En la actualidad, representa a casi 350.000 cazadores federados, integrados en las 17 federaciones autonómicas y en sus delegaciones provinciales a los que se suman asociaciones deportivas, sociedades, clubes de cazadores, jueces y árbitros deportivos. Esta federación es la principal interlocutora con la administración.