«Es una actividad reglada y legal. Matamos cuando podemos cazar»
El relevo generacional es otra de las preocupaciones que comparte este sector con la agricultura y la ganadería
Ascensión Cubillo
Jaén
Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:14
El balance del sector cinegético en la provincia es muy bueno porque «no hay un descenso importante en el número de licencias de caza». Así ... lo aseguró el delegado provincial de Jaén de la Federación Andaluza de Caza, Juan Antonio Herrera, en declaraciones a IDEAL durante la jornada inaugural de Ibercaza.
Si bien los jóvenes dejan sus pueblos para irse a estudiar a las universidades de Jaén o Granada, entre otras, cuando llega el fin de semana hay quienes regresan a ellos a «reencontrarse con su cultura y sus tradiciones», también en el ámbito de la caza, de ahí que Herrera hablara de los nietos que van a cazar con sus abuelos o con sus amigos.
En Jaén son cada vez más los aficionados a la caza, según Herrera, un paraíso interior que atrae últimamente a mucho potencial extranjero. «En Andalucía somos la potencia social de la caza, por tanto, qué mejor sitio que Jaén para celebrar una feria de este calado», explicó, a la vez que resaltó el impacto económico y social que tiene la actividad cinegética.
«Es una actividad reglada y legal. Matamos cuando podemos cazar y en los periodos en los que podemos hacerlo», reivindicó en relación al sentimiento de rechazo que genera la caza en una parte de la ciudadanía.
Naturaleza
En esta misma línea se expresó Josep Escandell, presidente de la Real Federación Española de Caza: «El cazador es un enamorado de la naturaleza y un gestor del hábitat». También puso sobre la mesa una preocupación compartida con el sector primario: el relevo generacional. «Necesitamos que esta actividad sea sostenible al cabo del tiempo para poder seguir desarrollando una función que hacemos en bien de todos como es la conservación de hábitats, la integración en el territorio, la lucha contra los daños a la agricultura o contra la sobreabundancia de jabalíes y conejos», explicó.
La Real Federación Española de Caza es la organización más representativa de los cazadores en el país. En la actualidad, representa a casi 350.000 cazadores federados, integrados en las 17 federaciones autonómicas y en sus delegaciones provinciales a los que se suman asociaciones deportivas, sociedades, clubes de cazadores, jueces y árbitros deportivos. Esta federación es la principal interlocutora con la administración.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.