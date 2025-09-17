Activadas en Jaén 144 pulseras para localizar a los maltratadores

La provincia jienense, en la lucha contra la violencia de género, tiene en la actualidad en marcha 144 dispositivos geolocalizadores y pulseras antimaltrato, según la ... última memoria de la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Fiscal se hace eco de los datos publicados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y a fecha 31 de diciembre de 2024, el número de dispositivos activos era de 4.595, frente a los 4.548 del 31 diciembre de 2023. Lo que supone un incremento del 1%. Andalucía es la comunidad en las que más uso se ha hecho de este tipo de dispositivos, con 1.658.

En Granada, la que más, son 412. En Almería se han activado 363 localizadores; 309 en Cádiz; 176 en Málaga; 150 en Córdoba; 68 en Sevilla y 36 en Huelva. En las Jornadas de Fiscales Especialistas de 2024, la Unidad especializada de la Fiscalía General del Estado volvió a incidir en la necesidad de promover su uso. Las fiscalías reconocen «la indiscutible utilidad de los dispositivos como instrumento para proteger a las víctimas, resultando incontestable que hasta la fecha ninguna de las mujeres asesinadas portaba dispositivo telemático de control».

Un denominador común apuntado por muchas fiscalías, entre ellas la de Jaén, sobre la desprotección de las víctimas, es la dificultad en el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento a consecuencia del cambio en la adjudicación del servicio al no disponer, por problemas de descarga, de la información del anterior proveedor. El propio centro de control Cometa ha informado reiteradamente a los juzgados que no pueden facilitarles la información anterior al 20 de marzo de 2024.