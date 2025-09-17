Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la sede de la Fiscalía de Jaén. E. L.

Activadas en Jaén 144 pulseras para localizar a los maltratadores

Fiscalía critica la dificultad en el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento

P. García-Trevijano y E. López

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:56

La provincia jienense, en la lucha contra la violencia de género, tiene en la actualidad en marcha 144 dispositivos geolocalizadores y pulseras antimaltrato, según la ... última memoria de la Fiscalía General del Estado.

