«No aceptaremos que los agricultores pierdan ni un euro con la nueva PAC»

La lucha por un campo de oportunidades, con futuro y rentable está ligada a una Política Agraria Común (PAC) fuerte que apoye, tanto financieramente como ... a través de sus programas, a un sector que atraviesa momentos de incertidumbre. Los precios, la falta de relevo generacional y la dificultad de encontrar mano de obra lastra al campo jienense, que ahora se enfrenta a la propuesta de una PAC con un recorte del 20%.

Es por ello que una delegación del Partido Popular de Jaén, encabezada por su presidente, Erik Domínguez, junto a una docena de alcaldes y alcaldesas, han entregado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y al comisionario de Agricultura de la Unión Europea, Christophe Hansen, las mociones presentadas en los ayuntamientos de la provincia y la Diputación para que el Gobierno de España bloquee en el Consejo de la Unión Europea si la propuesta del marco financiero plurianual, que incluye la PAC, no es adecuada. Lo han hecho en el marco del XI Congreso de Jóvenes Agricultores Europeos.

«Es una radiografía de la provincia. Hay 67 millones de olivos, el mayor bosque humanizado del mundo y el mayor sumidero de CO₂. Somos la provincia más exportadora, la agricultura tiene el mayor porcentaje de nuestro PIB y el aceite de oliva es sinónimo de calidad en el mundo. No podemos permitir una PAC lesiva que recorte los fondos que los agricultores y ganaderos se merecen», ha expresado Domínguez.

Es por ello que los 'populares' han organizado esta delegación, con el objetivo de escenificar su rechazo y ejercer presión con la que consideran «la región que más perjudicada sería por los recortes», ha detallado Domínguez. «No aceptaremos que nuestros agricultores pierdan un solo euro. Con una PAC justa nuestro producto va a ser mucho más competitivo, vamos a poder trabajar en ese relevo generacional, nuestras tierras no se van a quedar desocupadas y vamos a poder frenar la despoblación que tanto preocupa en Jaén».

Carmen Crespo se mostró de acuerdo con la iniciativa, pues señala que el campo jienense es el que se vería más perjudicado por el recorte de la PAC, haciendo hincapié en la importancia que tienen estas ayudas para combatir la despoblación. «La agricultura y la ganadería tienen que tener futuro si quieren ser rentables», ha aseverado.

La europarlamentaria ha participado en el Congreso, donde ha querido poner en valor la trayectoria de esta iniciativa, que este año ha batido récord con 523 jóvenes de todas partes de Europa. Su mensaje, claro: del campo depende la soberanía alimentaria, y no se puede descuidar. «No hay nada tan importante en la seguridad como alimentar a los ciudadanos, y eso es lo que nos estamos jugando».