Imagen de archivo de la campaña de aceituna. IDEAL

La aceituna de regadío, «un 30% más baja de lo esperado»

Desde COAG apuntan que en zonas de Jaén la recolección está siendo la mitad de cosecha del año pasado pero con rendimientos similares

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:07

Comenta

Perspectivas poco halagüeñas en la campaña de aceituna. Los olivareros andaluces están detectando, según COAG, que tras comenzar la campaña de recogida de aceituna «hay ... menos kilos de lo previsto en el campo».

