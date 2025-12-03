La aceituna de regadío, «un 30% más baja de lo esperado»

Perspectivas poco halagüeñas en la campaña de aceituna. Los olivareros andaluces están detectando, según COAG, que tras comenzar la campaña de recogida de aceituna «hay ... menos kilos de lo previsto en el campo».

En concreto, según los datos de la organización agraria la producción es de media un 30% más baja que las perspectivas iniciales. Aun así, apuntan a que habrá que esperar a que se generalice la recolección de aceituna en toda Andalucía para saber si los secanos tienen también menos kilos de aceituna de lo previsto y si los rendimientos grasos medios compensan la bajada de kilos.

Respecto a la provincia de Jaén, en la zona de Alcaudete, Alcalá la Real, Martos, junto a otros municipios de la provincia de Jaén, en especial los cercanos a los municipios cordobeses de Baena o Priego, se está detectando que hay «la mitad de la cosecha de aceitunas que el año pasado», con rendimientos parecidos. En Martos y Baena, incluso un poco menos de kilos que en la anterior cosecha.

Por zonas, en Córdoba las principales dificultades son por la falta de mano de obra, especialmente en el olivar de sierra. El agua que ha caído estos días, unos 150 litros por metro cuadrado, ha hecho que la aceituna coja volumen y humedad. Pero después de las lluvias han bajado los rendimientos varios puntos. Los aceites que se están obteniendo son frutados medio alto y algo de picantes.

En Granada, en general y con valores medios, el olivar de riego tiene una media de un 30% menos de una cosecha normal y el secano entorno al 70% menos de una cosecha media.

En Málaga se ha recuperado algo el fruto y los rendimientos están normales. Pero la sequía ya había hecho un daño considerable, con aceitunas pequeñas que, aunque se pongan tersas con el agua, no hay tamaño. A nivel general creen que estarán por debajo del aforo.