El aceite temprano, en pleno apogeo: «Hemos multiplicado por 10 la producción»

Desde las almazaras la línea estratégica para los próximos años está clara: seguir aumentando la producción de aceite de oliva temprano. Así lo asevera Gabriel ... José Alonso Sánchez, presidente de Picualia, entidad que ya ha recibido varios reconocimientos por la calidad de su aceite gracias a 'Jaén Selección'.

«Nuestra intención es duplicar la producción de aceite temprano entre los próximos cinco y diez años. Es cierto que al principio se necesita una inversión muy elevada, pero cuando se alcanza el umbral de rentabilidad los resultados económicos son muy buenos. Todo lo que vamos a producir esta campaña ya está vendido, y vemos un gran crecimiento en el mercado nacional e internacional, con una alta demanda en países como Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, entre otros».

Rentabilidad

Respecto a la rentabilidad en los agricultores, Alonso Sánchez asevera que el aceite temprano «es muy lucrativo», si bien no puede ser producido en todas las fincas. «No se trata solo de adelantar la campaña, es necesario disponer del punto óptimo de maduración que buscamos. Por ello es fundamental que primero los técnicos comprueben sus características, para después no llevarse desengaños», relata.

En la misma línea se manifiesta Pepe Gilabert, presidente de la cooperativa Puerta de las Villas, quien subraya el incremento meteórico en la producción. «La hemos multiplicado por diez, en 2011 empezamos con 50.000 kilos y para esta campaña esperamos unos 600.000. Es una apuesta decidida por la calidad como elemento diferenciador del 'oro líquido' de Jaén».

«El aceite temprano es el futuro del olivar tradicional. El objetivo tiene que ser que toda la producción se recoja antes de que finalice el año, porque a partir de diciembre ya apenas es virgen extra. Requiere inversión y formar a trabajadores expertos, pero su olor y sabor, prestigio e imagen de marca supondrá la diferencia con otros países», afirma Gilabert.