Y el aceite, ¿con qué lo mojamos? El AOVE empapa la feria, pero llega el momento en que el cuerpo pide algo más sólido | Restaurantes de mesa y mantel, un buffet, barbacoa o bares para algo más informal, la oferta gastronómica de la feria es amplia y variada

Miles de personas se dan cita estos días en la Institución Ferial de Jaén estos días. Profesionales, visitantes y curiosos que recorren cada uno de los rincones durante las horas que conforman cada jornada. Reuniones, presentaciones, entrevistas, catas de aceite, etc., la actividad es frenética, y entre tanto trajín hay que tomarse un descanso y reponer fuerzas. En este sentido la feria cuenta con diversas ofertas, más o menos formales, que cubren las expectativas de todo tipo de gustos y bolsillos, en un complejo dispositivo que implica a centenares de profesionales que cocinan y sirven un sinfín de desayunos, aperitivos, comidas, etcétera.

Los distintos espacios destinados a cubrir la demanda gastronómica de los asistentes a la feria se reparten por todo el perímetro ferial. Comenzando con las propuestas más formales, de mesa y mantel, destaca en primer lugar la Cafetería y Restaurante del Palacio de Congresos. Por la mañana está abierto para desayunos, pero cuando llega el mediodía se transforma exclusivamente en un gran restaurante, con una capacidad de unas 300 personas, donde disfrutar, a la carta, de la gastronomía de Casa Herminia (encargados de las propuestas gastronómicas en todo el ferial). El gasto medio puede llegar hasta los 50 o 60 euros, aunque claro está, siempre depende de lo que se consuma. En al apartado de vinos cuenta con una amplia carta, para regar una variada selección de platos, que van desde los 22 y hasta los 14 o 12 euros, y donde destacan los embutidos ibéricos; gambas de Huelva; tarrinas de foie; pulpo a la plancha; croquetas; alcachofas en AOVE, salsa verde, butifarra blanca y cañaillas; atún rojo; lomos de rodaballo; fabes con choco y almejas; paletilla de choto lechal; cochinillo confitado a baja temperatura; etc.

Otra de las propuestas más exclusivas es la del restaurante del edificio Cristal, justo antes de salir a la zona exterior, donde se puede degustar un excelente menú degustación por 43 euros. Incluye unos centros a la mesa, formados por una degustación de aceites de Jaén, jamón ibérico y queso curado, paté de ave con compota de tomate y AOVE, masa de morcilla de caldera con ochíos de Baeza y alcachofas confitadas en aceite de oliva con mollejas. Luego se elige un segundo, entre varias opciones (merluza de pincho con guisantes y pil pil, taco de bacalao con guiso de tomatillo y ali-oli albahaca, presa ibérica de bellota con patatas panaderas, pierna de cordero lechal cocinada como antaño o entrecot de ternera con patatines). Este menú, que también incluye la bebida, se cierra con un postre de pastel de queso, frutos rojos y helado.

Para aquellos que quieren comer un menú completo pero sin dilatarse mucho tiempo en charlas y sobremesas están también la opción del restaurante-buffet del Edificio Activa. Allí se ofrece una completa selección de elaboraciones en formato self-service que se convierten en una opción rápida de comer un menú equilibrado. Esta propuesta es más económica, con un menú completo, con primer y segundo plato, bebida, pan y postre, por 13 euros; o la opción de 1 plato, bebida, pan y postre, por 8 euros.

Si lo que se busca es tomar unas raciones también en plan informal, pero con cierta comodidad, el Restaurante La Carpa, en el exterior, ofrece una selección de raciones y platos muy variados. Y aún hay más, una zona barbacoa para los amantes de la parrilla, y donde poder degustar raciones de embutidos, paella, ensaladilla rusa, bocadillos calientes y parrilladas de carne. Para los que disponen de poco tiempo pueden optar por la oferta del Bar Snack Cristales, justo en la salida a la zona exterior, donde disfrutar de unas raciones frías, croquetas, flamenquines y bocadillos y sandwiches fríos. Además de todo esto, hay repartidos por distintos puntos de la feria varios kioscos donde se pueden adquirir bebidas y bocadillos. Como se ha indicado, toda esta oferta gastronómica corre a cargo del equipo de profesionales de Casa Herminia. Pero aquí no acaba su labor, pues su departamento de catering también atiende a algunas de las empresas, instituciones y estands que demandan su buen hacer durante la feria, llegando a realizar entre 25 o 30 servicios diarios.

Y sí, claro, además de estos puntos detallados anteriormente, los estands también son un lugar en los que la cerveza, el vino y las ricas viandas son protagonistas durante buena parte de la jornada. Con mayor o menor despliegue de medios, y con diferentes niveles de calidad y buen gusto, raro es el estand en el que en un momento dado no se agasaje a sus invitados con una cerveza fresca, un plato de jamón o queso, vinos, etc. Es toda una tradición que aunque quizás no mantenga el listón tan alto de antiguas ediciones, sí sigue siendo una costumbre muy extendida y popular.