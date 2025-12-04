Acción promocional de Jaén en los Países Bajos con una campaña en el aeropuerto de Ámsterdam

La oferta turística jienense se ha dado conocer en los Países Bajos a través de una acción promocional que se ha llevado a cabo en ... el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam.

La Diputación Provincial de Jaén ha promovido esta iniciativa «con la que buscamos captar un mayor número de turistas procedentes de esta zona de Europa teniendo en cuenta que los Países Bajos es uno de los principales emisores de viajeros internacionales para el paraíso interior jienense y también aprovechando la conexión directa que existe entre este aeródromo holandés y el de Granada-Jaén, en línea con las acciones promocionales que hemos hecho poniendo en valor este aeropuerto y la oferta turística de Jaén», señala el presidente de la Administración provincial, Paco Reyes.

A través de esta acción promocional «hemos puesto en valor nuestro patrimonio, nuestros parques naturales o el oleoturismo», ha apuntado Reyes. Así, a lo largo de una semana, los viajeros que han recalado en el aeropuerto de la capital holandesa han podido conocer distintos productos turísticos del paraíso interior jienense, tanto el oleoturismo, como los parques naturales, la Ruta de los Castillos y las Batallas del Reino de Jaén, la oferta de turismo activo, Jaén capital o las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza.

Se han expuesto en cerca de una treintena de pantallas digitales en la zona de salidas de este aeródromo, con una estimación de impactos superior a los 900.000. «Se trata de uno de los principales aeropuertos de Europa, ya que registra una elevada afluencia de viajeros y de vuelos, por lo que nuestra presencia en el mismo supone una oportunidad muy importante para darnos a conocer en este país, especialmente si tenemos en cuenta que el turista holandés busca destinos de calidad», remarca el presidente de la Diputación.

En esta línea, además de la promoción en el aeropuerto de Ámsterdam, que se ha complementado con una campaña específica en redes sociales, la Diputación Provincial de Jaén también ha dado a conocer –en el marco del convenio de colaboración con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía– la oferta turística jienense en 25 de las principales estaciones del metro de París y en la prestigiosa revista Cusine et Vins.

Asimismo, la Administración provincial ha impulsado también dentro de este acuerdo con el Gobierno andaluz una campaña de promoción en medios de comunicación portugueses, a la que se ha sumado la participación recientemente en unas jornadas profesionales en las ciudades de Lisboa y Oporto, en las que se ha promocionado la oferta turística jienense entre más de noventa empresarios turísticos de Portugal.