Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acción promocional en el aeropuerto de Ámsterdam. IDEAL

Acción promocional de Jaén en los Países Bajos con una campaña en el aeropuerto de Ámsterdam

Ha dado a conocer distintos productos turísticos del paraíso interior, tanto el oleoturismo, como los parques naturales o la Ruta de los Castillos

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:43

Comenta

La oferta turística jienense se ha dado conocer en los Países Bajos a través de una acción promocional que se ha llevado a cabo en ... el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La voz de Mickey Mouse es de Úbeda
  2. 2 Andalucía Por Sí- Andalucistas alerta del colapso de plantas de biogás en la provincia de Jaén
  3. 3 Golpe al narcotráfico en Jaén: 25 detenidos, 40 registros y 2,5 millones de euros en bienes
  4. 4 La Policía analiza los móviles de las menores halladas muertas en Jaén, con «bastante información»
  5. 5 El Ayuntamiento de Andújar firma un acuerdo con la Diócesis de Jaén para la visita a los templos históricos
  6. 6 Masymas abre el supermercado más grande del centro de Jaén
  7. 7 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  8. 8 Jaén sigue iluminándose por Navidad: la Diputación enciende su alumbrado
  9. 9 Un incendio en un portal de Jaén acaba con dos heridos y la discusión de varios vecinos
  10. 10 La aceituna de regadío, «un 30% más baja de lo esperado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Acción promocional de Jaén en los Países Bajos con una campaña en el aeropuerto de Ámsterdam

Acción promocional de Jaén en los Países Bajos con una campaña en el aeropuerto de Ámsterdam