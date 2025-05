«La accesibilidad es fundamental durante el desarrollo de una aplicación o web»

«Pedir una cita al médico, renovar la demanda de empleo o consultar la sede electrónica del Ayuntamiento son trámites que hoy en día se ... pueden hacer por internet. El procedimiento a priori resulta sencillo: se introduce la dirección de la página web en la barra de búsqueda, se pincha en el enlace que aparece y a continuación se navega en su interior en busca del trámite que se desea realizar. Sin embargo, estos pasos se complican para las personas ciegas o con algún tipo de discapacidad visual. De ahí que utilicen herramientas como los lectores de pantalla Jaws, VoiceOver (iPhone) o TalkBack (Android), o ampliadores de pantalla como ZoomText.

Que una página web o una herramienta tecnológica sea accesible depende de cómo esté construida. En este sentido, existe una normativa a nivel mundial, la World Wide Web Consortium, donde se ofrecen pautas de accesibilidad para el contenido web organizadas bajo cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto.

Entre las pautas figuran, por ejemplo, proporcionar alternativas textuales para contenido no textual o subtítulos y otras alternativas para multimedia; crear contenido que se pueda presentar de diferentes formas, incluyendo a las tecnologías de apoyo, sin perder información; facilitar que los usuarios puedan ver y oír el contenido; o proporcionar acceso a todas las funcionalidades mediante teclado. Que el texto sea legible y comprensible también ayuda, al igual que se suministre contenido que sea predecible en apariencia.

Los principales problemas de accesibilidad que puede encontrar una persona ciega son, por un lado, que la herramienta que esté utilizando no lea, y, por otro, que las etiquetas continúen en inglés porque las aplicaciones se hayan codificado en ese idioma, por lo que si esa persona no sabe inglés, no podrá usarlo.

Tiflotecnología

De todo esto saben y mucho Antonio Jiménez y Víctor Valdivia, instructores de tiflotecnología y braille en la ONCE en Jaén. Su misión podría resumirse en ayudar a los afiliados a usar la tecnología para que sean más autónomos en su vida diaria, incluyendo la esfera laboral y académica. Así, abren un plan individualizado de atención en función de las necesidades de la persona. «Cuando trabajas con un adulto tienes que pensar qué va a demandar, qué solía hacer que ya no puede. Un niño o niña, en cambio, tiene una serie de contenidos que aprender; ya no es tanto la necesidad, sino el desarrollo formativo que se espera y tú le enseñas las herramientas que le permiten seguir el currículum», explica Víctor. Antonio aprovecha la ocasión para mostrar una fotografía en la que un alumno está usando por primera vez la telelupa en clase. La imagen de la pizarra que capta esta herramienta que le ha facilitado la ONCE en calidad de préstamo y que se ha colocado junto a su pupitre se reproduce ampliada en una pantalla. Un ejemplo de adaptación del puesto de estudio que ha emocionado tanto a la madre como a la profesora, porque así podrá seguir el ritmo de las lecciones como uno más. Su plan individualizado de atención también incluye el ordenador al estar iniciándose en él.

Análisis

Ambos instructores consideran que se ha avanzado bastante en lo que se refiere a concienciación para mejorar la accesibilidad, sobre todo por parte de las administraciones, aunque todavía queda camino por recorrer.

Para este reportaje han analizado las páginas web de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén, así como la aplicación de Salud Responde. «En general son relativamente accesibles;es decir, una persona con discapacidad visual podría acceder, pero necesita un entrenamiento previo», expone Víctor. No hay que olvidar que antes de interactuar con una página web, «que es de lo más difícil», el afiliado ha recibido formación sobre el manejo del ordenador, internet y herramientas como Jaws.

La web de la Junta tiene una buena aplicación de la ventana de 'cookies' en el sentido de que no es invasiva. Una 'cookie' almacena información en el navegador web de un usuario y normalmente al entrar en una página aparece una ventana para aceptar o rechazar las 'cookies' antes de seguir navegando.

El problema más común aquí es que el foco del lector de pantalla no se vaya a dicha ventana. «Nosotros lo vemos, pero para una persona ciega que lo tiene que hacer con el teclado es más complicado. Si me bloqueas la visualización de la página web por esas 'cookies', al menos constrúyela para que mi foco se vaya a aceptar o rechazar y yo pueda continuar porque si no me llevas el foco ahí, me quedo atrapado», comenta Víctor. En el caso de la web de la Junta, si la persona con lector no las acepta no pasa nada porque continúa navegando. Otros aspectos positivos de la página de la Junta son la buena explicación de los elementos web -etiquetas bien colocadas-; el lector describe la página web siguiendo una secuencia lógica; y los carruseles están bien desarrollados y son fáciles de utilizar. Esto último es un componente de diseño que permite mostrar varios elementos de contenido, como imágenes, videos o texto, de manera secuencial en una zona concreta de la página.

Víctor y Antonio han descubierto en su análisis que esta web aún conserva etiquetas en inglés. «Esto pasa muchas veces porque como se programa en inglés, se etiqueta en ese idioma y luego no se hace la traducción», explican.

Por otro lado, el lector de pantalla no consigue leer los calendarios de manera comprensible porque no lo hace como se esperaría de una tabla: «Si el día 1 es viernes, lo normal es que diga 'viernes, día 1'. Si lee al principio los días de la semana pero después no me los está contando, la persona no sabe en qué día está», apunta Víctor, quien añade que los enlaces a redes sociales no indican claramente para qué sirven.

Ayuntamiento

Los puntos positivos de la página web del Ayuntamiento desde el punto de la accesibilidad son, por un lado, que las fotografías están etiquetadas -«hay una imagen y te dice de qué es»- y, por otro, que las 'cookies' no son invasivas. La estructura de la página en tres columnas funciona bien, al igual que los campos de formulario de los distintos elementos que componen la página.

Los enlaces y encabezados ayudan a la hora de moverse por una página web, pero la del Ayuntamiento de la capital jienense solo presenta un encabezado, lo que dificulta la navegación. Otro aspecto a mejorar a juicio de los instructores sería la sede electrónica: «Aunque está dentro del Ayuntamiento, se nota que es una adición y se ha construido de otra forma».

La aplicación de Salud Responde sí que necesita más ayuda en este sentido. «Se puede manejar, pero tiene unos errores que si la persona no está habituada a ellos, no sabría cómo continuar». Sería bueno, por ejemplo, que cada vez que se cambia de sitio el foco se fuese al principio para tenerlo bien situado.

¿Lo positivo? El calendario, porque es muy comprensible y lo lee como una tabla. Si la cita es para el lunes día 1, lee: L día 1 (coge la inicial del día).