Acaba la teoría, empieza la práctica: Baeza gradúa a 2.495 guardias civiles

La historia de Jean Paul: de Camerún a Baeza

Un viaje en busca de una vida mejor que tiene un paso importante por Baeza. El Ministerio de Interior, a través de sus redes sociales, ha compartido la historia de Jean Paul, que salió de Camerún «por la situación difícil de mi familia» y, en busca de mejores oportunidades, se embarcó a España. Sin embargo, acabaron a punto de ahogarse. Hasta que aparecieron sus salvadores. «Vinieron en una lancha a rescatarnos, estábamos en el agua y no veíamos ni tierra», contaba, y señalaba: «Fueron unos Ángeles de la Guarda, en una situación que no sabes cómo acabará o cómo llegará...». Así, al ver la lancha de la Guardia Civil pensó «por fin vienen a ayudarnos». «Nos rescataron y me dieron una nueva vida», relataba. Por ello, así como le ayudaron, él también quiere ayudar. «Estoy donde estoy porque creo que yo también podré», cuenta.