El Abuelo será el último en llegar a la calle Virgen de la Cabeza para la Magna Los pasos que recorrerán la ciudad en la procesión del sábado irán llegando desde las siete de la mañana

Enara López de la Peña Jaén Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13

Cada vez queda menos para un sábado intenso en lo cultural y religioso, donde una veintena de imágenes recorrerán la capital jienense en la procesión Magna. Para que el desfile arranque oficialmente desde las 16:00 horas desde la calle Virgen de la Cabeza, los pasos se irán trasladando desde sus templos de acogida desde bien temprano por la mañana. Así, a partir de las siete comenzarán a ubicarse en sus respectivos puestos del rosario, siendo el último en llegar Nuestro Padre Jesús, que hasta las once no hará acto de presencia.

«Es un paso muy singular y necesita su tiempo», explica el provicario General, José Antonio Sánchez Ortiz, de la organización 'Magnum Rosarium Spei: Rosario de Esperanza del Santo Reino'. Su «gran devoción» que moverá a una extensa cantidad de fieles por la ciudad, hace que se haya decidido su llegada como la última.

Horas antes del gran momento, la céntrica calle junto al Corte Inglés lucirá con las veinte imágenes, listas para su salida. A las doce del mediodía se celebrará una misa, donde se rezará el Ángelus y se invitará a los asistentes a participar en el acto penitencial. También tendrán la oportunidad de visitar la Tienda del Encuentro en la explanada del centro comercial. Se contará, asimismo, con lugares para confesarse que estarán debidamente señalizados.

«Queremos que sea un lugar de oración y celebración, en una jornada que estamos preparando para que sea muy completa», asegura el provicario de la Diócesis de Jaén. «Sin duda, será un momento muy especial para mucha gente», subraya.

El desfile procesional, con nazarenos, costaleros y devotos, esperará en la calle Virgen de la Cabeza hasta que den las 16:00 horas, momento en que iniciarán su recorrido. Casi dos mil personas estarán en el centro de la actividad, portando y acompañando a las imágenes con el fervor de todas las comarcas de la provincia.

Así, será una oportunidad única para ver simultáneamente las veinte imágenes en un solo lugar, pacientes y conteniendo el aliento, hasta que se encaminen por las calles de la capital en su gran día.