Se abren las listas para poder casarse en la Catedral de Jaén

«Cuando me cogieron me dijeron que la fecha ya estaba reservada»

El sueño de Sonia Barriga García y Luis Carlos Valdivia Villanueva era casarse en la Catedral de Jaén. No en una parroquia de su zona, no, para ellos tenía tal significado la Catedral que tenían claro que debía ser ahí. A tal punto que no tenían plan B en caso de que no pudieran conseguir la fecha deseada. Y fue precisamente lo que les ocurrió. «Llamé por primera vez en febrero del año pasado y me contaron que las reservas serían desde el Lunes de Pascua, llamé como un millón de veces hasta que me cogieron, yo confiaba en conseguirlo», relata Sonia. El problema de esta pareja es que él es farmacéutico y, a causa de las guardias, tenían de muy pocas fechas disponibles para celebrar la boda tan deseada. Tenía que ser sí o sí el 6 de septiembre de 2025. De ahí la insistencia de Sonia. «Pensaba que no habría problema, pero en cuanto me cogieron, a las ocho de la mañana, le dijeron que ese día ya estaba reservado, quedé en shock», cuenta. Empezaron a buscar alternativas, otras opciones, ver dónde celebrarlo. Por fortuna, esa mismo día se solucionó: «A las 13;20 horas me llamaron y me dicen 'Sonia, compra lotería, porque te va a tocar, pareja acaba de dejar la fecha libre', no me lo creía». El enlace será el 6 de septiembre a las once de la mañana «porque luego hay otro evento y debemos irnos rápidamente».