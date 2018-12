Abre provisional el nuevo juzgado en el 112, con la sala de vistas a un kilómetro El primera instancia 7, aprobado hace más de un año, viene a aliviar la sobrecarga de los juzgados civiles a la espera de sede definitiva J. E. POVEDA JAÉN Sábado, 1 diciembre 2018, 02:41

El juzgado de Primera Instancia número 7 abrió ayer sus puertas en un enclave provisional, en el edificio de Emergencias 112 Andalucía, situada en la calle Pintor Pablo Martín del Castillo de la capital jienense. Tan provisional que no se ha dotado al este órgano de una sala de vistas donde celebrar los juicios, según confirmaron ayer en el juzgado. La más cercana la tienen a algo más de un kilómetro, en la calle Carmelo Torres. Se espera que el Primera Instancia 7 no se traslade hasta la que será su ubicación definitiva en Obispo Alonso Suárez hasta «dentro de unos meses». Hay confianza en que esos primeros meses sean sobre todo de incoación y tramitación, por lo que el problema de no tener sala de vistas no cause excesivas complicaciones.

La nueva sede judicial, al frente de la cual se encuentra el magistrado titular, Juan Carlos Merenciano, ha comenzado en la fecha prevista a prestar servicio con «total normalidad», según indicaron a Europa Press fuentes de la Junta. Junto al juez, trabajan una letrada de la Administración de Justicia y ocho funcionarios. Las dependencias para los funcionarios estaban ayer habilitadas y en funcionamiento, pero no se ha preparado en el edificio ningún espacio para celebrar juicios, dotado con el mobiliario necesario y con los equipos de megafonía y grabación pertinentes.

Hasta final de año el nuevo juzgado entrará en el reparto ordinario junto a los otros juzgados de lo Civil, una juridiscción que sufre notable atasco por la crisis y la dificultad de ejecutar sentencias (hay unas 20.000 ejecutorias pendientes). De enero a abril de 2019 el Primera Instancia 7 asumirá el doble del reparto ordinario de asuntos, para 'cargarse' de expedientes.

Ubicar el juzgado en el edificio del 112 ha sido una solución de urgencia ante la imposibilidad abrir en Obispo Alonso Suárez, tal y como estaba previsto. Allí la Junta ha alquilado un edificio donde además del Primera Instancia 7 quiere situar los civiles 1 y 3, que funcionan desde hace años en unas instalaciones poco adecuadas en Cronista González López. Sin embargo el propietario del inmueble adjudicatario del contrato de arrendamiento no ha tenido tiempo de hacer las obras necesarias al no disponer aún de licencia municipal. La obra ni siquiera ha comenzado aún.

La Junta adjudicó el pasado mes de septiembre dicho contrato para sede del juzgado de Primera Instancia número 7 y otros órganos judiciales del partido judicial de Jaén. El Ministerio publicó en el BOE la creación del nuevo juzgado en octubre de 2017, pero la Junta tardó prácticamente un año en encontrarle ubicación.

El edificio seleccionado dispone de más de 1.532 metros cuadrados y el importe de la adjudicación ha sido de 982.926,81 euros, con una duración de cuatro años.

Las prescripciones técnicas que recogía el pliego de adjudicación imponen su ubicación, en el núcleo principal de la ciudad de Jaén, en zona bien comunicada y de fácil acceso, y de acuerdo con el programa de necesidades, con una superficie útil total orientativa de 1.134,60 metros cuadrados y un la superficie construida mínima de 1.361,52 metros cuadrados.