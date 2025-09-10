Abrazos, timbres y bocadillos: los estudiantes de Jaén vuelven a las aulas Más de 4.600 estudiantes de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan el curso académico

La escena se repetía a las puertas de los colegios de Jaén: los pequeños se abrazaban, comparaban sus nuevas mochilas y jugaban aprovechando los últimos momentos antes de iniciar el nuevo curso académico, que durante casi un año les permitirá aprender nuevos conocimientos y formarse un poco más como ciudadanos.

En concreto un total de 46.603 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial han vuelto a las aulas, repartidos entre 247 centros docentes de la provincia. Una cifra que se refleja en el ajetreo de la mañana, con muchos rostros somnolientos ante la falta de costumbre de madrugar.

Este curso será vital para los profesores jienenses, puesto que la Consejería culmina el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada, y que ha supuesto una inversión de 256,8 millones de euros.

El día 15 será el turno de vuelta para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (60.814 estudiantes), mientras que el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 6.754 estudiantes.

En su conjunto, este mes de septiembre comenzarán las clases en la provincia un total de 121.101 estudiantes, incluidos lo menores de tres años, y más de 10.100 docentes en 618 centros, tanto públicos como concertados y privados.

En este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con casi 2.200 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo, desde el Gobierno Andaluz señalan que son 128 los refuerzos en la plantilla pública para un total de 8.650 docentes en la provincia jienense. Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 32 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 1.218, 324 más respecto al 2018, un 36,2% de incremento.

Apoyo a las familias

En un contexto de escalada de precios en casi todos los sectores, el Gobierno andaluz ha destinado alrededor de 900 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. De esta manera más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 820 euros para el curso escolar.

En esta ayuda se incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementario, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, con una inversión de casi cuatros millones que permite que se beneficien unos 59.400 estudiantes de Jaén.

Los servicios complementarios aumentan en este curso en Jaén con cuatro centros más que ofrecen aula matinal hasta alcanzar los 99. Son 152 los que disponen de comedor escolar y 125 centros los que cuentan con actividades extraescolares. La previsión de usuarios del comedor escolar es de unos 7.400 alumnos, más de 5.000 en aula matinal y supera los 3.800 en extraescolares.

