Los abogados celebran el día de su patrona en Jaén

El Colegio de Abogados de Jaén ha celebrado la festividad de su patrona, Inmaculada Concepción, al que han acudido el alcalde de Jaén, Julio Millán, ... y la Segunda Teniente de Alcalde, África Colomo. De hecho, Millán, abogado de profesión, ha sido uno de los galardonados en el día de hoy en el que los colegiados que cumplen 25 años de trayectoria han recibido la medalla acreditativa.

Junto a él, una treintena de letrados han recibido un galardón coincidiendo también con sus bodas de plata además de la placa conmemorativa que tres profesionales de la abogacía han recibido por sus bodas de oro en la profesión: Agustín Quílez, Diego Ortega, Antonio Luis León, y Pedro Antonio Bellón.

Durante el acto, que ha presidido el decano del Colegio, Manuel Martos, el presidente de la Audiencia Provincial, Rafael Morales, y la Fiscal Jeja, Pilar Sánchez, se ha hecho entrega, además, de las medallas al Mérito Colegial, que la Junta de Gobierno ha otorgado en esta ocasión al letrado Rafael Luque y a la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén.