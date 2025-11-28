Los abogados celebran el día de su patrona en Jaén
El alcalde, Julio Millán, abogado de profesión, ha recibido la medalla acreditativa por cumplir 25 años de trayectoria
E. López
Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:14
El Colegio de Abogados de Jaén ha celebrado la festividad de su patrona, Inmaculada Concepción, al que han acudido el alcalde de Jaén, Julio Millán, ... y la Segunda Teniente de Alcalde, África Colomo. De hecho, Millán, abogado de profesión, ha sido uno de los galardonados en el día de hoy en el que los colegiados que cumplen 25 años de trayectoria han recibido la medalla acreditativa.
Junto a él, una treintena de letrados han recibido un galardón coincidiendo también con sus bodas de plata además de la placa conmemorativa que tres profesionales de la abogacía han recibido por sus bodas de oro en la profesión: Agustín Quílez, Diego Ortega, Antonio Luis León, y Pedro Antonio Bellón.
Durante el acto, que ha presidido el decano del Colegio, Manuel Martos, el presidente de la Audiencia Provincial, Rafael Morales, y la Fiscal Jeja, Pilar Sánchez, se ha hecho entrega, además, de las medallas al Mérito Colegial, que la Junta de Gobierno ha otorgado en esta ocasión al letrado Rafael Luque y a la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión