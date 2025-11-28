Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Julio Millán recoge la medalla acreditativa. Redes

Los abogados celebran el día de su patrona en Jaén

El alcalde, Julio Millán, abogado de profesión, ha recibido la medalla acreditativa por cumplir 25 años de trayectoria

E. López

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

El Colegio de Abogados de Jaén ha celebrado la festividad de su patrona, Inmaculada Concepción, al que han acudido el alcalde de Jaén, Julio Millán, ... y la Segunda Teniente de Alcalde, África Colomo. De hecho, Millán, abogado de profesión, ha sido uno de los galardonados en el día de hoy en el que los colegiados que cumplen 25 años de trayectoria han recibido la medalla acreditativa.

