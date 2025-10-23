Abierto el plazo para ser Reservista Voluntario de las Fuerzas Armadas Los interesados se pueden dirigir al Negociado de Reservistas Voluntarios de la Subdelegación de Defensa en Jaén

E. López de la Peña Jueves, 23 de octubre 2025, 15:48 Comenta Compartir

Aquellos que deseen formar parte de las Fuerzas Armadas tienen una oportunidad con la convocatoria del proceso de selección para adquirir la condición de Reservista Voluntario, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, con fecha 22 de octubre, la resolución.

Tal como se recoge en el artículo 30 de la Constitución española, reservista es aquel que busca «defender a España y que, cumpliendo las condiciones de acceso, desee aportar voluntaria y temporalmente sus habilidades y conocimientos para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas». Es decir, otra manera de colaborar en Defensa siendo ciudadano y aportando los conocimientos propios.

En la convocatoria de este año se ofertan hasta un total de 400 plazas, de ellas 189 para el Ejército de Tierra, 60 para la Armada, 72 para el Ejército del Aire y del Espacio y 79 para Cuerpos Comunes. Dependiendo de la formación y de las titulaciones mínimas que posea el solicitante, se podría acceder como Oficial, Suboficial o Tropa y Marinería.

Los Reservistas Voluntarios pueden ser activados para realizar ejercicios de instrucción y adiestramiento o cursos de formación y perfeccionamiento. Asimismo, pueden ser activados para prestar servicio en las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas. En estos casos, el reservista adquiere la condición de militar durante el periodo que dure su activación, correspondiéndole durante ese tiempo los derechos y deberes propios del empleo militar que ostente, según explican en un comunicado.

Durante estos periodos, los Reservistas Voluntarios se encuadrarán en una Unidad de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo cometidos propios de su especialidad, es decir, relacionados directamente con su titulación y profesión civil.

Pruebas selectivas

Para adquirir la condición de Reservista Voluntario se deben superar unas pruebas selectivas que consisten en un concurso de méritos y un reconocimiento de aptitud psicofísica, para determinar y verificar la capacidad y aptitud de los aspirantes. Finalmente, se tendrá una entrevista con un psicólogo militar que además le orientará sobre las plazas que mejor se adecúen a sus capacidades personales y profesionales.

El plazo de solicitud de cita previa permanecerá abierto hasta el 11 de noviembre en la web https://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-de-seleccion-reservistas Además, los interesados se pueden dirigir al Negociado de Reservistas Voluntarios de la Subdelegación de Defensa en Jaén para obtener más información.