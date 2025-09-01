Abierto el plazo de matriculación de la UPM hasta el 22 de septiembre

C. C. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Comienza el curso. La Universidad Popular Municipal ha abierto este lunes, 1 de septiembre, el periodo de matriculación para inscribirse en la oferta formativa que ofrece esta institución para el curso 2025/2026. El concejal de la UPM, José Manuel Higueras, destaca que «la jornada está transcurriendo sin incidencias, con gran afluencia de público y, en el caso de cursos como los de idiomas, ya se han cubierto más del cincuenta por ciento de las matrículas disponibles». De hecho, en el de inglés para viajeros, se ha tenido que duplicar la oferta de plazas de quince a treinta debido a la gran demanda.

El proceso estará abierto hasta el 22 de septiembre «con la idea de comenzar las clases en el mes de octubre y no dejarlo para después de la feria de San Lucas como se ha hecho años atrás». Aunque la matriculación sea exclusivamente telemática a través de la página web www.upmj.es, las personas mayores de 65 años tendrán la opción de realizarla mediante un servicio de acompañamiento presencial en la sede central con el mismo calendario por áreas, para lo cual se ha habilitado una sala de espera.

Oferta

En este nuevo curso, la Universidad Popular de Jaén ofertará 275 cursos, divididos en 95 disciplinas y con el objetivo de llegar en esta edición a cubrir las 4.200 plazas ofertadas entre la sede central, la sede Sabetay y en los barrios. La información del procedimiento de matriculación, así como el folleto completo para su descarga digital, está disponible en la página web de la Universidad Popular.

Como novedad este año, los cursos habituales se agrupan en cinco nuevas áreas formativas, estableciéndose para cada una un periodo de matriculación por temáticas: Tecnología e idiomas (1-2 septiembre); Bienestar y salud (3-4 septiembre); Formación cultural (5-8 septiembre) y UPMJ Viajando, conocimiento del patrimonio (9-11 septiembre). A ellos, se suma la UPM en los barrios. Desde el 12 al 22 de septiembre, se abrirá la matriculación para las plazas que hubieran sobrado en cada curso. El 1 de octubre comenzarán todos.

«Además de los cursos monográficos, se ofrecerán más a través de 'UPM Next' y de convenios suscritos con entidades formativas como Jaén Audiovisual y otros en los que se está trabajando y que hacen que la oferta formativa de la UPM sea plural y diversa; la mayor de su historia y la más cercana y demanda por la ciudadanía», apunta Higueras.