Imagen de archivo de la Cabalgata. IDEAL

Abierto el plazo para inscribirse como Rey Baltasar para la Navidad en Jaén

Los intetesados podrán inscribirse hasta final de mes y la decisión recaerá en una comisión de valoración plural

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:10

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato municipal de Cultura, Turismo y Fiestas, ha abierto el plazo de solicitudes hasta el próximo 30 de septiembre, para participar en la elección de representar a la figura del Rey Mago Baltasar en los actos y actividades que se desarrollarán con motivo de la programación de Navidad-Reyes 25/26.

Las personas interesadas en participar en esta elección pueden presentar su solicitud en el registro del Patronato municipal ade Cultura, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, o bien hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Jaén en www.aytojaen.es.

Los interesados deberán tener la mayoría de edad, y presentar su curriculum, una carta de motivación de por qué quiere representar al Rey Baltasar, fotocopia DNI, certificado de delitos de naturaleza sexual disponible a través del enlace web https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/certificado-delitos y un requisito necesario para poder tener contacto con menores de edad. Para llevar a cabo esta elección, el Patronato de Cultura nombrará una comisión de valoración plural que será quien decida el nombramiento de este Rey Mago.

