Los 7.500 usuarios del punto limpio en seis meses confirman el auge del reciclaje en la capital Usuario del Punto Limpio de Jaén recicla residuos. / PILAR ARAQUE J. M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 4 octubre 2018, 02:41

Si la semana pasada se conocía el incremento del 16% en la cantidad de vidrio depositada por los jienenses en los primeros ocho meses del año respecto al mismo periodo del anterior, ayer el Ayuntamiento de Jaén informaban también de que en el primer trimestre del año fueron 7.447 las personas que hicieron uso del Punto Limpio fijo, que la administración local tiene ubicado junto al Ferial 'Alfonso Sánchez Herrera'.

Esto supone, según se indica desde el Consistorio que cerca de 1.200 usuarios utilizan al mes este servicio para depositar sus residuos de origen doméstico y que posteriormente ser envíen a distintos gestores para su tratamiento, reutilización o eliminación.

Se trata, según indicaron desde el Ayuntamiento, de un servicio que se pone a disposición de la ciudadanía con el fin de contribuir al mantenimiento y conservación del medio ambiente, depositando, en su sitio adecuado, aquellos materiales o enseres que se desechan.

En el Punto Limpio de Jaén se recogen a diario hasta 18 tipos de residuos diferentes, que van desde los habituales como papel, cartón o vidrio, a pinturas, fotoquímicos, baterías, electrodomésticos, muebles, aceites, chatarras o restos de poda, entre otros.

No admite residuos orgánicos, animales muertos, residuos explosivos o inflamables, residuos radiactivos o residuos con riesgo biológico, neumáticos, productos fitosanitarios, uralita y fibra de vidrio.

Además, está prohibido verter residuos fuera de los límites del punto limpio, incurriéndose en las sanciones estipuladas al respecto en las ordenanzas municipales. Asimismo, está prohibido verter en esta instalación o su entorno residuos mezclados, no identificados o no admitidos. Los residuos deben ser siempre de origen doméstico, no admitiéndose residuos procedentes de actividades empresariales o industriales que ya disponen de servicios específicos para el depósito y reciclaje de estos residuos.

Horario

El Punto Limpio de Jaén está abierto de lunes a viernes, en horario de las 9 de la mañana a las dos de la tarde, y de cinco a ocho de la tarde, mientras que los sábados y domingos el horario de apertura es solo de mañana: de 9:00 a 13:00 horas, con entrada desde la Variante Sur ('ruta del colesterol')