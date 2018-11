Casi 57.000 diabéticos jienenses tienen limitado el acceso al empleo público Medidor de glucosa en el dedo de un enfermo de diabetes. / FOTOLIA Estos cuadros médicos de exclusión limitan el acceso a este colectivo «por el mero hecho de serlo y no por su estado de salud» LAURA VELASCO Viernes, 16 noviembre 2018, 17:11

Cerca de 56.900 jienenses diabéticos tienen limitado el acceso a determinados empleos públicos, como la Policía, la Guardia Civil o el cuerpo de Bomberos, en virtud de unos cuadros médicos de exclusión redactados en los años 80 y que ahora la Federación Española de Diabetes (FEDE) y CSIF piden revisar. Es el número de personas que sufre esta enfermedad en la provincia, según informó la consejería de Salud hace unos meses, una cifra que a nivel nacional afecta a unos seis millones de personas.

La gerente de FEDE, Mercedes Maderuelo, explicó recientemente que estos cuadros médicos de exclusión limitan el acceso a la función pública a los diabéticos (y a otros colectivos como celiacos, personas con psoriasis y con VIH) por el mero hecho de serlo y no por su estado de salud.

Se trata de unos requisitos redactados entre 1988 y 2009, por lo que los más antiguos tienen 30 años, periodo de tiempo en el que los avances en el tratamiento de la diabetes han permitido un mejor control de la enfermedad.

Por ello, desde FEDE reclaman que el criterio de exclusión no dependa del diagnóstico de la enfermedad, sino del estado de salud de la persona con diabetes; que sea valorada por un médico que emita después un informe en el que diga si es o no apto para desempeñar tales funciones.

Maderuelo destacó, asimismo, la paradoja que supone el hecho de que cuando un funcionario público de alguno de estos cuerpos es diagnosticado de diabetes cuando ya está trabajando, esta circunstancia no le expulsa de la función pública. Así, con el objetivo de acabar con las limitaciones legales que sufre este colectivo, FEDE y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunciaron que promoverán acciones conjuntas, entre las que destacan reuniones con los grupos parlamentarios.

Tras dos años de oposiciones

En Jaén, más de uno ha visto a sus ilusiones estrellarse por el hecho de ser diabético. Algunos al proponerse acceder a un puesto de trabajo, otros en mitad de la preparación de unas oposiciones, otros incluso después de haber conseguido el puesto. En uno de estos supuestos se encuentra Miriam Castillo, una jienense que invirtió dos años y medio en estudiar una oposición para ser guardia civil hasta que el médico rechazó su entrada.

En su primer intento no tuvo problema, ya que no llegó al reconocimiento médico. Al año siguiente, pasó la prueba de conocimientos y fue descartada por el médico «con motivo de exclusión directa». La jienense lamenta que en la academia militar donde se estaba preparando el director, que era un coronel que ya no estaba en activo, le aseguró «que no habría problema teniendo la hemoglobina controlada». «Yo hablé con el Cuerpo antes de opositar, hice por informarme. Soy diabética de tipo 1 desde hace 21 años, y me dijeron que con un buen control no pasaba nada. Luego llamé al Ministerio de Defensa y lo comenté antes de examinarme sin dar mis datos, y entonces me dijeron que hasta que no llegase el momento del reconocimiento no sabrían si eso iba a ser motivo de exclusión o no. Seguí adelante porque la hemoglobina la tengo bien, me puse la bomba de insulina también, pero no hubo forma, me echaron para atrás»; recuerda Miriam Castillo, que admite que no reclamó porque no tenía esperanza de que fuese a cambiar la decisión. «Cuanto te echan en firme da igual lo que hagas», añade.

La jienense afirma que lo pasó «mal» tras ello, convencida de que no está incapacitada. «Cada uno sabe como tiene su enfermedad y sus limitaciones, yo no tengo ninguna, pero no se preocupan en informarse de eso, directamente ven que eres diabética y estás fuera», critica, y le reprocha al Ministerio de Defensa «que se lave las manos y diga que no sabe que pasará hasta el tribunal médico». A su juicio, la solución pasa por admitir informes de los endocrinos que expliquen que la persona en cuestión no tiene limitaciones. Además, no entiende que si la diabetes aparece una vez que se está dentro del Cuerpo «no sea motivo de exclusión», pero sí para entrar. «Si te enteras estando dentro haces vida normal y puedes trabajar, no tiene sentido», detalla.

Tras un reconocimiento

En una situación diferente se encontró Juan Gonzalo Martínez, de Albanchez de Mágina. Empezó a trabajar en 1993 en el Infoca como conductor de retén especialista, con revisiones anuales de la empresa. En 2005 pasó a ser conductor de camión en la misma empresa, pero tres años después se torcieron las cosas. Era 2008, y en una revisión médica los índices glucémicos le salieron «bajos», tras lo que redactaron un informe que recogía que no podía ejercer como conductor. «La DGT en su día me concedió el permiso de conducir, con la única restricción de renovarlo cada cinco años en vez de 10. Cuando me lo saqué se sabía que soy diabético», critica.

Así, tras un periodo de papeleo y juicios Juan Gonzalo Martínez pasó «a una categoría inferior, de emisorista», un puesto administrativo, algo que nada tiene que ver con conducir, la que era su pasión. «Me sentí muy mal, estuve una semana sin dormir, fue una injusticia perder mi categoría profesional. En la etapa que fui conductor nunca tuve un accidente, tengo compañeros que sí los sufrieron. Creo que controlándose estrictamente un diabético no tiene problemas para trabajar, y menos para conducir», apostilla.

En su opinión, «hay que adaptar el trabajo a la necesidad del trabajador, no desplazarlo». Además, incide en que a día de hoy los medios para controlar la diabetes son mucho más avanzados, y con un aparato «se puede medir en cualquier momento como estás».