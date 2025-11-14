Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El total de expedientes de trabajados autónomos andaluces resueltos asciende a 59.998 IDEAL

4.500 autónomos jienenses reciben 12 millones de euros en ayudas

La Consejería de Empleo de la Junta apoya al colectivo con la convocatoria para inicio de actividad y cuota cero

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

Apoyo económico para que los autónomos puedan comenzar y continuar su actividad. La Consejería de Empleo ha resuelto ya favorablemente 4.473 resoluciones de ayudas ... a trabajadores autónomos de la provincia de Jaén. De ellos, 2.263 se han acogido a la cuota cero (más de 2,2 millones de euros movilizados) y 2.210 se han beneficiado de las ayudas al inicio de actividad (10,32 millones movilizados).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una obra que desvela la historia desconocida de la provincia de Jaén
  2. 2 Choque de dos camiones de madrugada en la A-4 en Marmolejo
  3. 3 El protocolo de temporeros refuerza la coordinación entre administraciones y entidades sociales
  4. 4 Andújar Flamenca Baila, preludio del XV aniversario de Andújar Flamenca
  5. 5 La delegada de Empleo visita Lahiguera para ver los programas de Empleo
  6. 6 Así es el genial corto animado de Granada 2031
  7. 7 100 empresarios y emprendedores se dan cita en Jaén para fomentar el liderazgo
  8. 8 Investigan el origen del incendio que acabó con una niña fallecida en Las Gabias, cuya familia es de Jaén
  9. 9 Nuevo mural de homenaje a Francisco Baños en la capital
  10. 10 El conocido ensayista Jesús Maeso protagoniza el acto inaugural del curso en la UNED

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 4.500 autónomos jienenses reciben 12 millones de euros en ayudas

4.500 autónomos jienenses reciben 12 millones de euros en ayudas