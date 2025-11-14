4.500 autónomos jienenses reciben 12 millones de euros en ayudas

Apoyo económico para que los autónomos puedan comenzar y continuar su actividad. La Consejería de Empleo ha resuelto ya favorablemente 4.473 resoluciones de ayudas ... a trabajadores autónomos de la provincia de Jaén. De ellos, 2.263 se han acogido a la cuota cero (más de 2,2 millones de euros movilizados) y 2.210 se han beneficiado de las ayudas al inicio de actividad (10,32 millones movilizados).

El total de expedientes de trabajados autónomos andaluces resueltos asciende a 59.998 para respaldar la labor del colectivo de empleados por cuenta propia. Según informó en el Parlamento de Andalucía la consejera, Rocío Blanco, desde la entrada en vigor de ambas actuaciones se han contabilizado 30.391 trabajadores autónomos acogidos a la cuota cero que han visto así compensada la integridad de las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social, con carácter general, durante su primer año de alta en el RETA.

Ese programa ha sido posible gracias a una inversión de 31,5 millones de euros en la Comunidad. Las ayudas al inicio de actividad, que contemplan subvenciones de hasta 5.500 euros, han beneficiado ya a 29.607 autónomos andaluces. En total, los dos programas suman 163,5 millones de euros en la región

Con la finalidad de seguir fortaleciendo el tejido productivo andaluz, el Trabajo Autónomo y la Economía Social van a contar en 2026 con un total de 147,58 millones de euros, casi un 50% más de recursos que en el ejercicio de 2025 y en la que supone la mayor subida presupuestaria de todos los programas que impulsa la Consejería de Empleo.

Entre ellos, como ha destacado Rocío Blanco, la cuota cero será respaldada el próximo año con 17 millones de euros para atender a unos 17.000 autónomos, mientras que las ayudas al inicio de actividad movilizarán 68,3 millones de euros que podrán beneficiar a unos 11.000 trabajadores por cuenta propia.

El presupuesto de 2026 también contempla una partida de 35 millones de euros destinada a una nueva línea de subvenciones para financiar soluciones digitales que permitan a los trabajadores autónomos posicionarse de manera más competitiva en el mercado, contribuyendo así a mejorar su rentabilidad e incrementar su dimensión.

El sector contará también el próximo año con nuevas subvenciones para incentivar el relevo generacional y, según ha confirmado la consejera, con una novedosa fórmula de tarifa plana invertida, consistente en una subvención para financiar parte de la cotización a la Seguridad Social de aquellas personas que cesen en su actividad por jubilación.

También como nuevas actuaciones, Rocío Blanco ha citado los 3 millones de euros que se invertirán en reforzar el asociacionismo del trabajo autónomo, que contará el próximo año con unas nuevas bases reguladoras de subvenciones, o una convocatoria de acciones formativas que beneficiará a 4.800 trabajadores autónomos. Asimismo, a través de los incentivos al empleo se destinará un crédito total de 134,4 millones de euros al Programa Emplea-T, dirigido a fomentar la inserción laboral y el fomento de la contratación en Andalucía.