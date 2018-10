4.200 enfermeros jienenses podrán desde hoy prescribir medicamentos Profesional sanitario tomando notas. / FOTOLIA Se pone fin «a una reivindicación histórica y a la inseguridad jurídica» que afectaba al colectivo, que también podrá dispensar vacunas LAURA VELASCO JAÉN Miércoles, 24 octubre 2018, 16:55

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, José Francisco Lendínez Cobo, mostró ayer su satisfacción y la del colectivo que representa tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto que regula la Prescripción Enfermera, oficialmente bautizada como indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, que «pone fin a una reivindicación histórica y a la inseguridad jurídica» que afectaba a los cerca de 4.200 profesionales de la enfermería de la provincia jienense en actuaciones cotidianas con un gran número de medicamentos -aproximadamente un 70% de esos 4.200 trabajadores ejerce en la capital-. La medida entra en vigor hoy, tras la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto.

Para Lendínez Cobo, con la modificación de este Real Decreto se consigue sacar adelante algo que llevan casi 15 años reivindicando. «La situación jurídica de nuestras profesionales estaba en el alero, nos da una seguridad jurídica impresionante», indicó. De este modo, recuerda que cómo no contaban con cobertura legal a nivel de responsabilidad civil, una situación delicada que aunque no ha causado problemas en la provincia, sí que lo ha hecho en otros puntos de España. «Los enfermeros hacían tareas que legalmente no podían hacer, como poner vacunas o recetar paracetamol, un medicamento que te lo dan si lo pides en cualquier cafetería. Los profesionales se la han jugado desde el punto de vista profesional y jurídico. Históricamente se viene aplicando anestesia para suturar una herida o poniendo pomada antibiótica con autonomía, son cosas básicas. Una enfermera del norte quedó suspendida de empleo y sueldo por precisamente prescribir un paracetamol, era una situación de desamparo», apostilló.

José Francisco Lendínez Cobo explicó que se prevé que de aquí a dos años se creen protocolos de actuación para la prescripción de ciertos medicamentos, normalmente para pacientes crónicos. «Si un médico inicia un tratamiento con un paciente, el enfermero tendrá facultad como para seguirlo e incluso modificarlo», recalcó, poniendo como ejemplo el tratamiento de una persona con hipertensión o diabetes. Por otro lado, informó de otra medida «que solo afecta al 5 o 10% del total de enfermeros», y que hace referencia a que todo aquel que no lleve un año ejerciendo tendrá que acreditarse en su Comunidad Autónoma de forma gratuita para poder prescribir.

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén resume la medida en «más agilidad y seguridad», ya que se evitarán colas y se ahorrará tiempo. A la par, tanto paciente como profesional estarán más protegidos. «Estamos orgullosos y satisfechos», añadió.

Malestar de los médicos

Por otra parte, el Foro de la Profesión Médica de España (FPME) expresó su profundo malestar por haber conocido el contenido final de este Real Decreto, «al no haber sido previamente informado ni llamado a participar ni a opinar sobre las modificaciones que se han efectuado y que, finalmente, han quedado plasmadas en el texto definitivo», según remitió en una nota el Colegio Oficial de Médicos de Jaén.

«En consecuencia, el Foro de la Profesión Médica da por roto el acuerdo suscrito el 24 de octubre de 2017, en el seno del Foro Profesional, órgano colegiado de participación de las profesiones sanitarias tituladas, dependiente del Ministerio de Sanidad, en relación al contenido de la normativa reguladora de la prescripción de enfermería, y que fue suscrito entre el Ministerio de Sanidad, la Profesión de Enfermería, la Profesión Médica, y las Comunidades Autónomas, y dado a conocer, en aquel momento, a la opinión pública», añadió el FPME, que ha puesto en manos de sus servicios jurídicos el análisis y estudio de las modificaciones incluidas en el Real Decreto «para su posterior valoración e informe correspondiente».