Más de 3.500 escolares jienenses se formaron el pasado curso en educación vial 33 centros participaron en la programación de la Escuela Municipal para inculcar el respeto por las normas de tráfico

Con el objetivo de enseñar las normas esenciales de tráfico a los más pequeños, 3.645 escolares visitaron la Escuela Municipal de Educación Vial el pasado curso , casi 300 más que el año anterior (3.377) y cerca de 800 más que en el curso 2022/2023 (2.785)

Así lo detalló la concejala de Seguridad y Transportes, María del Carmen Angulo, acompañada por el jefe del cuerpo de la Policía Local de Jaén, el intendente Luis Ojeda Martínez, en una visita a las instalaciones ubicadas en la calle Nogal de la capital.

En total, 33 centros educativos de la capital participaron el curso pasado en esta Escuela Municipal en la que se ofertan diferentes formaciones y actividades. Una de las más atractivas es el Parque Infantil de Tráfico, «donde, además de divertirse, aprenden mediante el uso de bicicletas o patinetes eléctricos las normas básicas de circulación», apuntó la concejala.

La edil explicó que se trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida y calidad medioambiental y, ante todo, de seguridad vial ofreciendo cambios en los hábitos de movilidad, particularmente en las ciudades, donde es prioritaria una oferta de educación vial adecuada a todos los usuarios de la vía y, en especial, a los peatones.

Caminos escolares

Angulo recordó la necesidad de tomar conciencia de los caminos escolares y «la importancia de ir andando al colegio para lograr una mayor sostenibilidad y cuidado de nuestro planeta, teniendo en cuentan el bienestar que ello también supone para nuestra salud y la de nuestros hijos e hijas», señaló la concejala.

Por su parte, el jefe de la Policía Loca, Luis Ojeda, informó que ya se está trabajando para «la puesta a punto de cara al nuevo escolar 2025/2026 para que cuando empiece el colegio todo esté preparado y así poder recibir al alumnado y enseñarles e inculcarles los valores y hábitos relacionados con la seguridad vial».