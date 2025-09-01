Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ángela Hidalgo y Pedro Cabrera en la visita al campamento digital. IDEAL

3.400 jóvenes de Jaén participan en los campamentos digitales Tecnotribu

Los menores realizan actividades relacionadas con la robótica, la inteligencia artificial, los videojuegos, la ciencia y la tecnología

Jesús Jiménez

Jaén

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:59

3.400 jóvenes en Jaén han participado en los campamentos digitales Tecnotribu dentro del programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI). Los menores han realizados actividades relacionadas con la robótica, la inteligencia artificial, los videojuegos, la ciencia y la tecnología, la realidad aumentada y la realidad virtual. Para su realización, los menores están acompañados por profesionales especializados.

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha impulsado este programa, que ha supuesto una inversión de más de un millón de euros. En concreto, los campamentos digitales se han desarrollado en once municipios: Andújar, Linares, Quesada, Huelma, Torredonjimeno, Bailén, Jaén, Alcalá la Real, La Puerta de Segura, La Carolina y Baeza.

En esta última localidad, la delegada territorial del ramo, Ángela Hidalgo, junto al alcalde, Pedro Cabrera, ha visitado esta iniciativa, que ha comenzado este lunes y se prolongará hasta el próximo día 5, según ha informado la Junta.

«Se trata de un programa llegado a los jóvenes de Jaén, con especial atención a quienes más lo necesitan, a quienes viven en contextos de vulnerabilidad social, impulsando además la formación en nuevas tecnologías y garantizando una pedagogía inclusiva, con perspectiva de género y adaptada a la diversidad del alumnado», ha afirmado Hidalgo.

«Fomentar el trabajo en equipo, la curiosidad y las competencias digitales para su futuro académico y profesional es clave para este programa que impulsa la Consejería, tomando como primordial el acercar la tecnología a entornos rurales y urbanos y a contribuir a que todos los menores tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan», ha destacado.

