Un 25-N con teatro y actividades de concienciación en los barrios

Actividades para visibilizar la lucha contra la violencia de género. El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a las concejalas de Igualdad, Eva Funes, y ... Servicios Sociales, Ángeles Díaz, han presentado el programa de actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

«El 25N sigue siendo una fecha imprescindible, más aún en un contexto de retroceso social en la percepción de la magnitud del problema y un repunte de las víctimas, con más de 1.330 mujeres asesinadas desde 2003, once de ellas solo en lo que va de 2025 en Andalucía», ha señalado Millán. Además, ha insistido en la necesidad de trabajar con los jóvenes y desde la pedagogía y ha asegurado que «Jaén es una ciudad que quiere estar libre de las violencias machistas». «Este año apostamos por hacerlo a través del teatro y la cultura, de la mano de la compañía La Paca», ha añadido.

Por su parte, Ángeles Díaz ha recordado que la violencia machista «sigue siendo una herida abierta en la sociedad» y ha destacado el papel del Patronato Municipal de Asuntos Sociales y del programa ERACIS+ en el acompañamiento, protección e inserción de mujeres en situación de vulnerabilidad. «Más de 40.000 personas pasan cada año por los Servicios Sociales del Ayuntamiento y más del 60% son mujeres», ha explicado.

Programa

Las actividades comunitarias se llevarán a cabo en los barrios bajo el lema 'Unidas por la Igualdad', en colaboración con asociaciones vecinales, colectivos y centros educativos. Serán el lunes, 24 de noviembre, a las 10:30 horas en la plaza Santa Luisa de Marillac (La Magdalena); el martes, 25 de noviembre, a las 10:30 horas en el Paseo Virgen del Rocío (Polígono del Valle), y el miércoles, 26 de noviembre, a las 10:30 horas, en la calle Miguel Castillejo. Estas jornadas incluirán juegos, murales, actuaciones musicales, testimonios de mujeres y lectura de manifiestos a cargo del alumnado del IES Fuente de la Peña.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Eva Funes, ha resaltado que «la lucha contra la violencia de género es colectiva y debe implicar a toda la sociedad. No le corresponde solo a las mujeres».

El acto institucional del Ayuntamiento de Jaén tendrá lugar el 25 de noviembre a las 9:00 horas en la plaza de Santa María, con la participación de los institutos Jabalcuz, Santa Catalina, Fuentezuelas y San Juan Bosco, que presentarán mensajes y creaciones elaboradas previamente en sus aulas. Durante el acto se rendirá homenaje a las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género.

En el ámbito educativo, la Concejalía de Igualdad ha apostado por el teatro como herramienta pedagógica, de manera que la compañía La Paca representará la obra 'El larguísimo viaje de Mariana Carvajal', que rescata voces femeninas del Siglo de Oro, en los IES Virgen del Carmen, Fuentezuelas, Az-Zait y Andrés de Vandelvira.

Además, se continuará con la segunda fase de la campaña 'Mismos Espacios, Mismos Derechos', que se desarrollará en 15 establecimientos de ocio nocturno de la ciudad donde se ofrecerá formación al personal para prevenir, detectar y atender posibles casos de acoso o violencia machista. El objetivo central es ofrecer un espacio seguro dentro de las actividades de ocio y que se rompa con la normalización e invisibilización de prácticas machistas», en palabras de Funes.