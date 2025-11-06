Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Paqui Medina y María Dolores Ruiz en la presentación de la campaña. IDEAL
Igualdad

Este 25-N 'No los dejemos solos frente al machismo online de la manosfera'

La Diputación presenta el calendario de actividades con motivo del Día Contra la Violencia de Género con charlas, campañas o el XIII Festival de Cortometrajes

Manuela Millán

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:32

Listos para seguir luchando contra el rostro más cruel del machismo. La Diputación de Jaén ha programado cerca de una quincena de actividades con motivo ... de la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una efeméride en la que 'No los dejemos solos frente al machismo online de la manosfera' es el lema de la campaña de este año en la que las ocho diputaciones andaluzas han trabajado de forma conjunta.

