Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hospital Universitario de Jaén. Efe

El 21,5% de los médicos jienenses se suma a la huelga contra el Estatuto Marco

A nivel andaluz se ha observado un seguimiento del 32%, según el SAS

E. L.

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:38

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha cifrado en un 32% el seguimiento de la huelga de ... los médicos andaluces contra el Estatuto Marco del Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de la «altísima repercusión» que tendrá este paro de cuatro días en las listas de espera tanto quirúrgicas como diagnósticas. En concreto, en Jaén ha sido del 21,52%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un santana para Andújar
  2. 2 Un experto avisa que el riesgo real de las riadas en Andújar proviene de los arroyos
  3. 3 El alcalde de Andújar destaca que el paro se ha reducido desde junio de 2023 en más de 700 personas
  4. 4 El éxito final del proceloso camino a la integración
  5. 5 Cultura y museos
  6. 6 La Junta recupera el Cordel de los Molinos en Andújar
  7. 7 El punto en Extremadura le supo a poco al Linares Deportivo
  8. 8 Andújar vuelve a venerar a su salvadora Inmaculada
  9. 9

    Los órganos competentes
  10. 10 La UJA se sitúa entre las 200 mejores universidades del mundo en inteligencia artificial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 21,5% de los médicos jienenses se suma a la huelga contra el Estatuto Marco

El 21,5% de los médicos jienenses se suma a la huelga contra el Estatuto Marco