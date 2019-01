2019 arranca con más peatonalización Un hombre camina delante de la valla colocada en la plaza del la Constitución, los primeros días de la peatonalización. :: liébana En unos días comenzarán las obras que transformarán Roldán y Marín. Este mandato municipal, que finalizará en unos meses, será el de la peatonalización, a pesar de las críticas LORENA CÁDIZ Domingo, 13 enero 2019, 15:17

LA peatonalización de la zona centro de Jaén seguirá su curso en este 2019, a pesar de las voces discordantes que han ido surgiendo en un camino que comenzó en noviembre de 2017 y que ha abanderado el actual alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), cuya aspiración es culminar este proyecto, el gran proyecto de este mandato, antes de que llegue la cita con las urnas.

Esta misma semana, el propio Márquez hacía públicas unas imágenes en las que se recrea cómo será la calle Roldán y Marín, tras las obras, que comenzarán de forma inminente. Suelo de baldosa, una hilera de árboles que proyectan sombra en cada lado de la calle, bancos para sentarse a descansar, y peatones caminando tranquilamente.

Esa es la imagen que, en teoría, presentará esta calle, que hasta ahora era clave para la circulación del transporte público tras pasar a ser semipeatonal. Está por ver qué ocurrirá tras las obras porque esas imágenes no parecen compatibles con el paso de autobuses y taxis, aunque, de momento, el Ayuntamiento no ha aclarado nada.

Hay que recordar que las obras se llevarán a cabo para ampliar el aparcamiento subterráneo de la plaza de la Constitución, de titularidad pública y concesión privada, pero llevan implícita la remodelación de toda la calle Roldán y Marín. El parking estará unido bajo rasante con el aparcamiento que irá ubicado en el futuro edificio residencial del solar de Simago, en la calle San Clemente. A cambio de la servidumbre de paso por el parking de la Constitución (única solución para que el edificio tenga aparcamiento) su promotor cederá una planta al Ayuntamiento.

A lo largo de esta semana o de la siguiente comenzarán los trabajos, que, según se anunció, durarán entre dos y tres meses, por lo que deberían estar terminados para la primavera.

Esa recreación virtual muestra también como la entrada al aparcamiento de la Constitución pasará a estar al inicio de la calle Roldán y Marín, y una vez dentro, los vehículos se distribuirán hacia el propio parking o hacia el de la calle San Clemente.

También la calle Virgen de la Capilla y la finalización del parking del Hípico, para configurarlo como un aparcamiento disuasorio, están en el horizonte que tiene marcado el Ayuntamiento, según se ha conocido estos días, aunque de momento, para eso no hay fecha.

Desde el colectivo de taxistas, el recién elegido presidente de la Asociación Radio Taxi, Antonio Garrido, reconoce que, por lo pronto lo que existe es desconocimiento sobre las novedades que este nuevo paso en la peatonalización supondrá para el transporte público. El pasado viernes cursaron en el Ayuntamiento una solicitud de reunión con el concejal de Tráfico, Juan Carlos Ruiz, para conocer más detalles.

«El colectivo del taxi aspira a poder circular por todos sitios. Somos el transporte que llega a las personas más impedidas, por eso debemos de tener acceso a cualquier sitio», reclamó el presidente, quien también insistió en lo importante que es para los taxistas tener rutas que eviten los puntos conflictivos de tráfico. «El transporte público tiene que ser económico, no podemos encontrarnos con zonas en las que nos quedamos parados».

Garrido explica que desde el inicio de la peatonalización hay zonas conflictivas como el Paseo de la Estación, la calle Castilla o la calle Doctor Eduardo Arroyo, pero que también cuentan con «pulmones» donde el taxi puede circular pero el resto de vehículos no, como es el caso de la ruta Roldán y Marín, plaza del Constitución, Ignacio Figueroa y calle Hurtado para conectar con la zona sur. «Ese tipo de pulmones son lo que necesitamos»

Comerciantes

La iluminación extraordinaria de este año en la zona centro, que ha aumentado el ambiente en las calles durante la Navidad, no ha servido para calmar los ánimos de los comerciantes, que siguen dispuestos a luchar contra la peatonalización, tal y como la ha planteado el Ayuntamiento, ya que aseguran que está provocando pérdidas en sus negocios.

Cuando se cumplía un año del inicio del proceso de peatonalización, Comercio Jaén organizó una protesta por las calles de la ciudad, que tuvo un amplio respaldo. «Estamos muy decepcionados por el comportamiento del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento tras una protesta que fue histórica», dijo el presidente de Comercio Jaén, Bruno García, en referencia a la falta de conversaciones con el Ayuntamiento semanas después de la protesta. «Esto demuestra una falta de sensibilidad a un problema que se le ha trasladado al Ayuntamiento», explicó García, que recordó que hacía más de 20 años que el comercio jienense no salía a la calle a protestar, salvo, «una pequeña manifestación que hubo cuando se peatonalizó por primera vez Bernabé Soriano, estando entonces el PSOE gobernando el Ayuntamiento». «En la que hicimos el pasado mes de noviembre estuvo casi la totalidad del comercio del centro», se quejó Bruno García, quien insistió en la propuesta presentada por este colectivo al Ayuntamiento, de que la peatonalización sea solo los fines de semana.

«Hicimos una propuesta razonada y razonable, en ciudades europeas, con mucho más turismo y más patrimonio histórico que proteger, está funcionando la peatonalización de fin de semana. Con esta propuesta pretendíamos que no hubiera ganadores ni perdedores en este proyecto, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. El que se crea que está en posesión de la verdad absoluta, está equivocado», dijo el presidente de los comerciantes.

Los comerciantes ya han avisado en más de una ocasión que si la peatonalización sigue adelante, ellos también lo harán con un calendario de movilizaciones, ya que, según aseguraron, la peatonalización está generando tales pérdidas que pueden derivar en el cierre de comercios y en la pérdida de puestos de trabajo.

«Queremos ser positivos, pero también realistas. Si el comercio dice que vende menos es porque es así. No se vende menos por la venta on line o por la lluvia, eso ya ocurría en años anteriores. Lo tenemos tan claro como que nos lo dicen los propios clientes, que se niegan a emplear 40 minutos en cruzar Jaén y encontrarse con que no tienen una plaza de aparcamiento».

Pero no todos los comerciantes tienen la misma opinión. El movimiento empresarial Müy, cuyo portavoz es Francisco Marín, y representa a unos 140 empresarios ha mostrado en más de una ocasión su satisfacción y el aumento de las ventas en esta campaña navideña en la que ellos mismos organizaron pases de música y luces en la calle Roldán y Marín, que resultaron un éxito de público. También este colectivo se ha reunido recientemente con el equipo de Gobierno para aclarar detalles sobre las obras y los plazos de Roldán y Marín.

Desde hace 40 años

«El proceso de peatonalización no es de Javier Márquez», ha dicho en alguna ocasión el propio alcalde, convencido de que el proceso impulsado hace 14 meses en parte del centro de la capital jienense no tiene vuelta atrás, pese a las críticas recibida

Aseguró que se trata de un proceso paulatino y progresivo y que empezó hace 40 años con las calles San Clemente y Navas de Tolosa, «y se decía que se iba a hundir el mundo y luego fue todo lo contrario». Añadió que siguió por las plazas de los Jardinillos y la Constitución, que continuó durante el mandato de la alcaldesa Carmen Peñalver (2007-2011) y que él ha seguido ese proceso. «Y los que vengan van a seguir haciéndolo».

Hay que recordar que la zona peatonal está dentro del perímetro conformado por la plaza de los Jardinillos, calle Doctor Eduardo Arroyo, calle Los Álamos, plaza de San Francisco, calle Ramón y Cajal, Manuel Jontoya, Ejido Alcantarilla, Fuente de Don Diego, Adarves Bajos, Puerta del Ángel, Vergara, calle del Rastro y Madre Soledad Torres Acosta.