200.000 hectáreas de Jaén están en manos de agricultores de más de 70 años

Adelante Andalucía aborda con UPA y COAG el relevo generacional en el campo jienense

JOSÉ M. LIÉBANA

Jaén

Viernes, 9 noviembre 2018, 19:52

Dentro de los encuentros de precampaña que mantiene la coalición Adelante Andalucía en Jaén, este viernes ha mantenido sendas reuniones con las organizaciones agrarias COAG y UPA. Sus candidatos al Parlamento andaluz, José Luis Cano (Podemos) y Mamen Barranco (IU) han coincidido en la necesidad de formar a los trabajadores del campo para que dejen de perder oportunidades ante la creciente introducción en el sector de nuevas tecnologías. Una apuesta por la cualificación profesional que están convencidos de que beneficiará principalmente a las mujeres que, con la mecanización de los procesos más duros en la recogida de la aceituna, pueden revertir la situación de desempleo que sufren ante la negativa de los encargados de las explotaciones a contratarlas.

«Si no buscamos un sistema para que la mujer se incorpore, se forme y se especialice, va a ser muy difícil conseguir la igualdad en el campo», ha señalado Juan Luis Ávila secretario provincial de COAG. En esta línea, Mamen Barranco considera que «es necesario introducir un sistema de corrección que obligue a los empresarios a contratar a las mujeres», porque las cifras no mienten y en cada campaña «bajan las cifras del paro en hombres pero no en mujeres«.

Los candidatos han recogido las demandas de ambas organizaciones en torno a la PAC (Política Agrícola Común) de la Unión Europea y creen necesario ligarla a la producción y no al territorio. En este sentido, José Luis Cano ha afirmado que «hay que poner un techo de ayudas a las grandes explotaciones y reforzar las que reciben los pequeños propietarios». Tanto las organizaciones como los candidatos de Adelante Andalucía han mostrado su conformidad con esta propuesta, así como la enfocada a la creación en Jaén de un laboratorio de referencia para la investigación en el olivar, «que no tiene ningún sentido ubicarlo fuera de nuestra provincia», añadió Cano.

Estas medidas contribuirán además a llevar el recambio generacional al campo, muy necesario en estos momentos porque hay 200.000 hectáreas en manos de agricultores de más de 70 años. Sin embargo, la incorporación de las nuevas generaciones choca frontalmente con la Ley de arrendamientos, por lo que, según COAG, «es necesario modificarla, porque los propietarios no quieren arrendar sus parcelas».

Otros asuntos abordados han sido el compostaje, la utilización de energías alternativas en las explotaciones agrarias y ganaderas, el cuidado de los suelos y el medio ambiente con la utilización de técnicas que no degraden el entorno. También, de los arrendamientos de tierras públicas por los que la Junta de Andalucía percibe un millón de euros en subvenciones. Sobre este aspecto, tanto Adelante Andalucía como las organizaciones de agricultores se ha mostrado de acuerdo en que cada arrendamiento de tierras públicas debe llevar aparejado un proyecto empresarial que avale su viabilidad, lo que permitirá también a los jóvenes poner en marcha iniciativas que redunden en mejoras económicas de los territorios y ayuden a fijar las poblaciones.